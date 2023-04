La NASA a révélé les noms des astronautes qui seront les premiers à retourner sur la Lune

Artemis II suivra un parcours similaire à celui de la mission Apollo 8 en 1968, premier vol habité vers la Lune. Après le lancement, les astronautes se retrouveront à plus de 400 000 km de la Terre, tourneront autour de la Lune et boucleront leur trajectoire en forme de huit pour revenir sur Terre. Leur trajet permettra à la NASA de préparer la mission Artemis III, une mission habitée qui doit déposer des humains à la surface de la Lune et dont le lancement n’aura pas lieu avant fin 2025.

« Nous sommes ici aujourd’hui avec pour mission de présenter l’équipage d’Artemis II au monde : quatre noms, quatre explorateurs, quatre de mes amis qui répondent à l’appel pour, une fois de plus, se propulser hors de la Terre et se frayer un chemin autour de la Lune », a déclaré lors de l’annonce le chef du Bureau des astronautes de la NASA, Joe Acabá, qui a participé à la sélection de l’équipage. « Ce vol sera exigeant, mais nous faisons face à ce défi avec l’assurance que les personnes qui travaillent à nos côtés sont à la hauteur de la tâche. »

L’annonce faite le 3 avril marque une nouvelle étape pour Artemis, le programme lunaire de la NASA, dont l’objectif est d’envoyer la première femme et la première personne non blanche sur la surface de la Lune et d’établir une présence lunaire afin de se préparer aux missions martiennes. Malgré des retards, des déboires techniques et des dépassements de budget, Artemis a engrangé un succès majeur avec le lancement d’Artemis I en novembre dernier : un vol d’essai non habité mais crucial. L’équipage d’Artemis II sera le premier à voler à bord du Space Launch System (SLS), fusée de 98 m de hauteur, et à bord de la capsule Orion.

Si Apollon et Artémis sont frère et sœur dans la mythologie grecque, Apollo et Artemis diffèrent considérablement en tant que programmes lunaires. Le programme Apollo a vu le jour dans un contexte de compétition géopolitique, la course à l’espace entre les États-Unis et l’Union soviétique. Celle-ci a pris fin avec Apollo 11 et les vols vers la Lune ont cessé moins de quatre ans plus tard.

Avec Artemis, la NASA poursuit un objectif de long terme : s’aventurer au-delà de la Terre pour y rester. À l’inverse d’Apollo, qui ciblait la région équatoriale de la Lune, l’objectif d’Artemis est d’explorer le pôle sud de notre satellite, où des régions plongées dans une pénombre permanente recèlent des dépôts de sol lunaires riches en glace. De futures missions pourraient exploiter cette ressource pour produire de l’eau, de l’oxygène et du carburant pour fusée.