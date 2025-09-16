Cette comète interstellaire pourrait être l’un des plus vieux objets de notre galaxie

Quand on pense à la glace, on imagine naturellement de l’eau gelée. Et les comètes en contiennent souvent. Mais loin du Soleil, elles peuvent également contenir des glaces plus exotiques, comme du monoxyde de carbone ou du dioxyde de carbone. Ce n’est pas inhabituel. Ce qui est étrange toutefois est que 3I/ATLAS semble enveloppé d’une quantité considérable de dioxyde de carbone.

« L’eau est normalement l’élément dominant dans les comètes », commente Martin Cordinier, qui a utilisé le télescope James Webb (JWST) pour observer l’objet. « Ici, ça n’est pas le cas. Il est assez rare d’observer une comète ayant plus de CO 2 que d’eau dans sa chevelure. »

À vrai dire, le ratio dioxyde de carbone / eau dans la chevelure est si extrême que les scientifiques ne savent pas vraiment comment l’expliquer. « Quand nous avons fait ces observations pour la première fois, ça a été frappant. Le flux de [dioxyde de carbone] est tout simplement incroyablement élevé », raconte Cristina Thomas, qui a elle aussi utilisé le télescope James Webb.

Une hypothèse est que le noyau de la comète pourrait très bien contenir beaucoup d’eau sous forme de glace, mais qu’une croûte dominée par d’autres types de glace (du dioxyde de carbone, par exemple) s’est formée à sa surface. Peut-être que, pour l’instant, cette croûte empêche le plus clair de l’eau sous forme de glace d 3I/ATLAS de se dégager dans sa chevelure.

LA CHEVELURE REGORGE DE MÉTAUX ÉTRANGES

L’un des observatoires les plus pointus du monde, le Très Grand Télescope de l’Observatoire européen austral (ESO), qui se situe sur le Cerro Paranal, a également scruté 3I/ATLAS. Et il a détecté des traces de nickel dans la chevelure, un métal généralement associé aux astéroïdes, ainsi qu’à des planètes telluriques comme la Terre et Mars.

On s’imagine souvent les comètes comme des boules de glace, mais il s’agit en fait plutôt de boules de neige boueuses, car elles contiennent également de la matière rocheuse. Il n’est pas étrange en soi d’y découvrir du nickel. Ce qui est étonnant, en revanche, est que la comète rejette du nickel à près de 500 millions de kilomètres du Soleil.

Contrairement aux glaces, les métaux comme le nickel et le fer ont des points de fusion et d’ébullition beaucoup plus élevés, ce qui signifie qu’il faut beaucoup plus de chaleur pour les sublimer, c’est-à-dire les faire passer de l’état solide à l’état gazeux. Toute comète contenant ces métaux devrait donc n’avoir une chevelure imprégnée de métaux que quand elle est extrêmement proche du Soleil.

Et pourtant, en 2021, grâce au Très Grand Télescope, des astronomes ont détecté du nickel (et du fer) dans différentes chevelures de comètes, dont plusieurs se trouvent dans notre système solaire, et sur 2I/Borisov, le deuxième objet interstellaire jamais découvert. Certaines de ces comètes couronnées de métaux traînaient à près de 500 millions de kilomètres du Soleil.

« Ça a été une véritable surprise », se souvient Emmanuel Jehin, astronome à l’Université de Liège ayant contribué à la découverte réalisée en 2021 et ayant observé 3I/Borisov à l’aide du Très Grand Télescope. « Personne n’aurait cru qu’on découvrirait ces atomes métalliques dans la chevelure d’une comète. » En plus d’une grande quantité de nickel visiblement émis prématurément, la chevelure de 3I/Borisov contient également du fer, précise-t-il.

Pourquoi ces comètes lointaines rejettent-elles donc des métaux ? « Nous ne le savons pas encore exactement », concède Cyrielle Opitom, astronome à l’Université d’Édimbourg ayant utilisé le Très Grand Télescope et le JWST pour ses observations. « Une hypothèse est que le nickel pourrait être contenu dans des composés chimiques appelés carbonyles. » Ces molécules sont hautement volatiles, ce qui signifie qu’elles peuvent se sublimer et éventuellement entraîner certains de ces métaux résistants dans la chevelure.

LES ORIGINES DE 3I/ATLAS NE SONT PAS CLAIRES

Les comètes sont généralement anciennes ; celles de notre système solaire sont les vestiges glacés des blocs élémentaires qui ont formé (et hydraté) les planètes il y a 4,6 milliards d’années. Mais au vu de sa trajectoire, certains astronomes soupçonnent 3I/ATLAS de provenir d’un amas d’étoiles qui pourrait avoir huit milliards d’années. « Il pourrait s’agir de l’un des plus anciens objets de la galaxie », affirme Martin Cordinier.