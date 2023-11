Starship : nouvelle explosion en plein vol pour la mégafusée de SpaceX

Le soutien apporté à SpaceX découle de son histoire, qui est unique en comparaison de celles des autres entreprises spatiales. « Désormais, SpaceX n’est plus une entreprise inconnue, effrontée et qui doit faire ses preuves. Il s’agit désormais du cocontractant le plus fiable et le plus performant de la NASA », note Dreier. « Dans le monde, seules trois entités ont la capacité de lancer des personnes dans l’espace de manière indépendante : la Russie, la Chine et SpaceX. Le gouvernement américain n’a plus cette capacité. »

Une urgence géopolitique a refait surface dans les vols spatiaux et, sans SpaceX, la NASA continuerait d’acheter des trajets à la Russie pour transporter ses astronautes dans l’espace. Par ailleurs, Bill Nelson, administrateur de la NASA, présente le programme lunaire chinois comme un rival d’Artemis qui pourrait atteindre la surface lunaire avant lui, ce qui atteste de la compétition qui s’est mise en place entre les pays. Le succès de SpaceX est essentiel pour la NASA si celle-ci souhaite conserver sa place dans cette nouvelle course à l’espace.

Selon le calendrier actuel, le premier alunissage d’Artemis par la NASA devrait avoir lieu en 2025. Des retards sont toutefois à prévoir, notamment en ce qui concerne le Space Launch System de la NASA, la fusée qui permettra de transporter les astronautes depuis la Floride jusqu’à l’orbite lunaire, où un vaisseau Starship les attendra pour la descente sur la Lune. Cette place essentielle au sein du programme lunaire de la NASA confère à SpaceX une influence non négligeable, à Washington D.C. et au-delà.

DES AMIS BIEN PLACÉS

La branche du gouvernement américain qui a le plus d’influence sur SpaceX est l’administration fédérale de l’aviation (FAA). Cela pourra surprendre les amateurs de SpaceX, mais compte tenu de ses lancements souvent destructeurs, l’agence s’est en réalité montrée plutôt conciliante avec l’entreprise. Bien que le délai nécessaire à l’obtention des autorisations de la FAA ait retardé le programme Starship de plusieurs mois, les exigences imposées à SpaceX en termes de modifications matérielles et d’atténuation des impacts environnementaux ont été plutôt modérées.

Depuis le dernier vol d’essai explosif, la FAA a déjà commencé à récolter les informations nécessaires à l’approbation du prochain lancement. Comme le veut l’Endangered Species Act, une loi fédérale américaine destinée à protéger les espèces menacées, l’agence a collaboré avec le Fish and Wildlife Service (FWS) pour approuver chacun des changements apportés à la fusée et à la rampe de lancement. Dans le cas de ce deuxième essai, le problème provenait du nouveau système de déluge, qui a pulvérisé jusqu’à 1,3 million de litres d’eau, dont la majeure partie a été transformée en vapeur, pendant le décollage de Starship. Cette eau était destinée à refroidir une nouvelle plaque d’acier installée par SpaceX pour protéger sa rampe de lancement, qui avait subi des dommages importants lors du premier vol d’essai de Starship en avril dernier.

La pression exercée sur le FWS ne venait pas simplement du compte X de Musk. Une semaine avant le lancement de samedi, Nelson, administrateur de la NASA, avait déclaré au Washington Post : « Il est essentiel pour nous que SpaceX puisse tester sa fusée. » Tony Gonzales et Vicente Gonzalez, deux représentants des États-Unis (un démocrate et un républicain, tous deux du sud du Texas), ont adressé une lettre publique au FWS afin de demander une approbation rapide. « Les États-Unis sont actuellement engagés dans une course à l’espace avec le reste du monde », ont-ils écrit. « Le gouvernement fédéral se doit de ne pas entraver le développement des entreprises publiques qui poussent les États-Unis à rester un leader dans le domaine de l’exploration spatiale. »

Mercredi dernier, le FWS et la FAA ont annoncé que le nouveau système de déluge était couvert par un permis de lancement existant déposé en 2022. « Aucun changement environnemental significatif n’a été observé », a affirmé la FAA, autorisant ainsi le lancement de samedi.

Des décisions permissives comme celle-ci sont désormais habituelles, et ce malgré l’envergure de la fusée et des incidents liés à la retombée de débris enflammés dans des réserves naturelles publiques. Jim Chapman, président de Friends of the Wildlife Corridor, une organisation locale de protection de l’environnement, a accusé la FAA d’être « presque un partenaire » de SpaceX. Son groupe s’est joint au Sierra Club, entre autres organisations, pour intenter une action en justice contre l’État du Texas dans l’objectif de mettre un terme aux essais de la mégafusée, affirmant que les autorités avaient violé la constitution de l’État en faisant des exceptions pour le site de lancement de SpaceX sur la plage de Boca Chica. L’action a échoué en septembre, levant ainsi l’un des rares obstacles aux ambitions de Starship en matière d’essais sur le site texan.