L'exoplanète K2-18b abrite-t-elle réellement la vie ?

En 2020, une équipe de scientifiques annonçait la détection de signes de vie sur Vénus : les traces d'un gaz nauséabond appelé phosphine et produit par des microbes sur Terre. La déclaration avait rapidement été contestée et fait encore objet de controverse plusieurs années plus tard. À présent, un autre gaz malodorant relance le débat sur la vie extraterrestre, cette fois en dehors de notre système solaire.

« Je suis plutôt sceptique et j'aurais aimé que la couverture médiatique reflète un peu mieux le scepticisme de la communauté astronomique et astrobiologique », commente par e-mail l'astrobiologiste Joshua Krissansen-Totton de l'université de Washington.

En s'appuyant sur les mêmes données, les chercheurs ont également conclu que K2-18b était un type de planète habitable appelé planète « hycéan ». Madhusudhan et ses collègues ont inventé le terme en 2021 pour décrire un groupe hypothétique de planètes plus grandes que la Terre, plus petites que Neptune, principalement composées d'eau et enveloppées dans un épais voile d'hydrogène et d'hélium. Dans les conditions adéquates, ces planètes pourraient avoir un océan de surface tempéré pouvant accueillir la vie.