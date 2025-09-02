Les dix événements célestes à ne pas rater en septembre

ÉCLIPSE TOTALE ET « LUNE DE MAÏS » LE 7 SEPTEMBRE

La nuit du 7 septembre, une éclipse lunaire totale teintera la Lune de rouge. Le spectacle durera 82 minutes, de 19h30 à 20h52 heure de Paris, et sera visible entièrement depuis l’Asie, la côte d’Afrique de l’Est et l’Australie occidentale. Les observateurs du ciel d’Europe, d’Afrique et d’Océanie pourront en apercevoir des parties, tandis que les Américains rateront tout le spectacle ; la Lune se lèvera trop tard.

Toutefois, les astronomes amateurs de l’hémisphère ouest se verront récompensés cette même nuit avec la pleine Lune de septembre. Les Indiens d’Amérique du Nord l'ont affublé du doux sobriquet de « Lune de maïs », car elle marque le début des récoltes.

CONVERGENCE DE LA LUNE, SATURNE ET NEPTUNE LE 8 SEPTEMBRE

Le 8 septembre, la Lune, Saturne et Neptune s’aligneront à environ 3,5 degrés les unes des autres. Saturne sera bien visible à l’œil nu, tandis que l’observation de Neptune demandera des jumelles ou un télescope.

Elles atteindront leur point le plus haut dans le ciel étoilé juste une heure ou deux après minuit, selon l’endroit où vous vous trouverez, mais le trio illuminera le ciel toute la nuit. QUAND LA LUNE RENCONTRE JUPITER LE 16 SEPTEMBRE

Dans les petites heures du 16 septembre, la Lune gibbeuse croissante passera à près de 4,5 degrés de Jupiter. Le couple paradera après minuit, montant dans le ciel jusqu’à ce que l’aube les noie dans sa lumière.

Si vous êtes équipés de jumelles ou d’un télescope, regardez Jupiter avec attention ; vous pourriez apercevoir ses quatre lunes galiléennes. VENUS PASSERA DERRIÈRE LA LUNE LE 19 SEPTEMBRE

Le 19 septembre, Vénus se cachera derrière la Lune au cours d’un événement baptisé d’occultation. Le spectacle sera visible à travers l’Europe, au Groenland, dans certaines parties du Canada et en Afrique.

Pour les personnes se trouvant en dehors de cette zone de visibilité, Vénus et la Lune apparaîtront tout de même très proches dans le ciel avant l’aurore. Dans certains endroits, elles ne se trouveront qu’à quelques arc-minutes d’intervalle. LES MEILLEURES CONDITIONS POUR OBSERVER LE CIEL LE 21 SEPTEMBRE

La nouvelle Lune de septembre aura lieu le 21 septembre et l’absence de la lumière de l’astre de la nuit permettra aux objets les moins lumineux d’apparaître dans le ciel nocturne. N’hésitez pas à vous référer à une carte stellaire à la recherche de corps célestes éloignés, de galaxies et de nébuleuses.

Dans l’hémisphère Nord, ce sera également le moment idéal pour apercevoir la Voie lactée et son cœur galactique brillant. Astrophotographes, à vos appareils ! SATURNE ILLUMINERA LE CIEL NOCTURNE LE 21 SEPTEMBRE

Le 21 septembre, Saturne atteindra également l’opposition, le point où elle est directement opposée au Soleil dans le référentiel terrestre. Cela signifie que Saturne baignera dans sa lumière ; ce sera le meilleur moment pour observer la géante gazeuse. De plus, Saturne sera visible une bonne partie de la nuit, elle se lèvera tôt et se couchera juste avant l’aube.