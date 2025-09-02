Les dix événements célestes à ne pas rater en septembre
Le ciel de septembre réservera bien des surprises : la Lune sera éclipsée, la Voie lactée sera visible, Saturne et Neptune illumineront le ciel, et Jupiter rencontrera la Lune.
Un photographe du ciel étoilé profite des vues de la Lune, de Vénus et de Jupiter dans le désert, au petit matin. Le ciel de septembre sera la scène de bien des spectacles et invitera les astronomes amateurs à tourner leur regard vers le haut.
En septembre, le ciel étoilé regorgera de raisons de sortir après la tombée de la nuit. Une éclipse lunaire totale teintera la Lune de rouge, tandis qu’une éclipse solaire partielle jettera une ombre sur les observateurs de l’hémisphère sud.
Les planètes brillantes comme Saturne, Neptune et Jupiter seront sous le feu des projecteurs, certaines atteignant leur point le plus brillant et d’autres s’alignant pour rencontrer notre satellite naturel. Et pour les astronomes amateurs équipés d’un télescope, les galaxies et les amas d’étoiles vous tendront les bras.
L’éclipse lunaire totale de décembre 2011 brille d’une lueur rouge dans le crépuscule des montagnes iraniennes de Zagros, près de Kashan dans la province d’Isfahan.
ÉCLIPSE TOTALE ET « LUNE DE MAÏS » LE 7 SEPTEMBRE
La nuit du 7 septembre, une éclipse lunaire totale teintera la Lune de rouge. Le spectacle durera 82 minutes, de 19h30 à 20h52 heure de Paris, et sera visible entièrement depuis l’Asie, la côte d’Afrique de l’Est et l’Australie occidentale. Les observateurs du ciel d’Europe, d’Afrique et d’Océanie pourront en apercevoir des parties, tandis que les Américains rateront tout le spectacle ; la Lune se lèvera trop tard.
Toutefois, les astronomes amateurs de l’hémisphère ouest se verront récompensés cette même nuit avec la pleine Lune de septembre. Les Indiens d’Amérique du Nord l'ont affublé du doux sobriquet de « Lune de maïs », car elle marque le début des récoltes.
CONVERGENCE DE LA LUNE, SATURNE ET NEPTUNE LE 8 SEPTEMBRE
Le 8 septembre, la Lune, Saturne et Neptune s’aligneront à environ 3,5 degrés les unes des autres. Saturne sera bien visible à l’œil nu, tandis que l’observation de Neptune demandera des jumelles ou un télescope.
Elles atteindront leur point le plus haut dans le ciel étoilé juste une heure ou deux après minuit, selon l’endroit où vous vous trouverez, mais le trio illuminera le ciel toute la nuit.
QUAND LA LUNE RENCONTRE JUPITER LE 16 SEPTEMBRE
Dans les petites heures du 16 septembre, la Lune gibbeuse croissante passera à près de 4,5 degrés de Jupiter. Le couple paradera après minuit, montant dans le ciel jusqu’à ce que l’aube les noie dans sa lumière.
Si vous êtes équipés de jumelles ou d’un télescope, regardez Jupiter avec attention ; vous pourriez apercevoir ses quatre lunes galiléennes.
VENUS PASSERA DERRIÈRE LA LUNE LE 19 SEPTEMBRE
Le 19 septembre, Vénus se cachera derrière la Lune au cours d’un événement baptisé d’occultation. Le spectacle sera visible à travers l’Europe, au Groenland, dans certaines parties du Canada et en Afrique.
Pour les personnes se trouvant en dehors de cette zone de visibilité, Vénus et la Lune apparaîtront tout de même très proches dans le ciel avant l’aurore. Dans certains endroits, elles ne se trouveront qu’à quelques arc-minutes d’intervalle.
LES MEILLEURES CONDITIONS POUR OBSERVER LE CIEL LE 21 SEPTEMBRE
La nouvelle Lune de septembre aura lieu le 21 septembre et l’absence de la lumière de l’astre de la nuit permettra aux objets les moins lumineux d’apparaître dans le ciel nocturne. N’hésitez pas à vous référer à une carte stellaire à la recherche de corps célestes éloignés, de galaxies et de nébuleuses.
Dans l’hémisphère Nord, ce sera également le moment idéal pour apercevoir la Voie lactée et son cœur galactique brillant. Astrophotographes, à vos appareils !
SATURNE ILLUMINERA LE CIEL NOCTURNE LE 21 SEPTEMBRE
Le 21 septembre, Saturne atteindra également l’opposition, le point où elle est directement opposée au Soleil dans le référentiel terrestre. Cela signifie que Saturne baignera dans sa lumière ; ce sera le meilleur moment pour observer la géante gazeuse. De plus, Saturne sera visible une bonne partie de la nuit, elle se lèvera tôt et se couchera juste avant l’aube.
Les anneaux de Saturne ne seront pas aussi saisissants. La position de la planète fait qu’ils seront orientés vers nous, presque de côté, ils seront donc incroyablement fins. Cela reste toutefois une très bonne occasion pour observer la planète.
Une Lune en croissant se lève au-dessus de Boston, dans le Massachusetts, au cours d’une éclipse solaire partielle.
UNE ÉCLIPSE SOLAIRE PARTIELLE LE 22 SEPTEMBRE
Les astronomes du sud du Pacifique et de certaines régions de l’Antarctique profiteront d’une éclipse solaire partielle le 22 septembre (21 septembre à l’heure de Paris). La Lune passera devant le Soleil, occultant à nos yeux 85 % de sa surface.
Si vous faites partie des 16,6 millions de chanceux qui pourront observer cette éclipse, souvenez-vous de porter des lunettes de protection adaptées avant de lever les yeux vers le Soleil.
NEPTUNE À SON POINT LE PLUS BRILLANT LE 23 SEPTEMBRE
Tout comme Saturne quelques jours avant elle, Neptune atteindra son point d’opposition le 23 septembre. La plus lointaine planète de notre système solaire est également celle à la lumière la plus ténue, mais elle sera alors au maximum de sa visibilité.
Même avec cet éclairage optimal, Neptune sera presque impossible à discerner à l’œil nu. Orientez vos jumelles ou votre télescope vers la planète lointaine pour observer ne serait-ce qu’un fragment de cette planète mystérieuse. Neptune sera un point ténu dans le ciel nocturne. Heureusement, la Lune gibbeuse croissante ne sera qu’à 4 % de luminosité, minimisant la pollution lumineuse.
LA GALAXIE « DU COLLIER DE PERLES » BIEN PLACÉE LE 24 SEPTEMBRE
Dans l’hémisphère sud et les basses latitudes de l’hémisphère nord, les observateurs du ciel pourront s’en donner à cœur joie avec la galaxie NGC 55, aussi connue sous le nom de Caldwell 72 et parfois surnommée « galaxie du collier de perles » pour sa forme irrégulière.
Il s’agit d’une galaxie spirale magellanique, une galaxie spirale ne possédant qu’un seul bras en spirale, entre une galaxie irrégulière et une galaxie spirale naine. NGC 55 atteindra son apogée dans le ciel le 24 septembre.
L’AMAS GLOBULAIRE 47 TUC BIEN VISIBLE LE 27 SEPTEMBRE
Le deuxième amas globulaire le plus lumineux de notre ciel nocturne, 47 Tucanae, ou 47 Tuc, atteindra son apogée le 27 septembre après minuit. Il ne sera cependant visible que depuis l’hémisphère sud.
47 Tuc est observable à l’œil nu et ressemble à un point flou près du Petit Nuage de Magellan. Mais avec une paire de jumelles ou par la lentille d’un télescope, l’amas globulaire se transforme en une sphère scintillante composée de centaines de milliers d’étoiles.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.