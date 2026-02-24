À la fin de l’hiver, un étrange triangle lumineux apparaît dans le ciel

Lors des nuits dégagées d’hiver, une faible lumière apparaît dans le ciel après le crépuscule. Ce n’est ni l’aurore, ni le reste d’un coucher de soleil, ni même le centre de la Voie lactée. Connue sous le nom de lumière zodiacale, parfois appelée « faux crépuscule » ou « fausse aube », cette lueur spectrale vaguement triangulaire est l’un des spectacles les moins connus du système solaire. À l’approche de l’équinoxe du printemps, l’inclinaison de l’écliptique par rapport à l’horizon rend la lumière zodiacale plus visible. C’est une rare occasion d’observer le plan poussiéreux de notre système solaire à l’œil nu.

QU’EST-CE QUE LA LUMIÈRE ZODIACALE ?

Visuellement, la lumière zodiacale ressemble à « un rayon de lumière conique qui, le soir, se lève là où le Soleil se couche ou bien, aux heures qui précèdent l’aube, là où il se lève », explique Brian Skiff, chercheur et astronome au sein de l’observatoire Lowell. Dans les faits, cette lueur diffuse ressemble aux premières lueurs de l’aube ou aux derniers instants du crépuscule.

Physiquement, la lumière zodiacale est causée par la lumière du Soleil, qui se réfléchit dans un nuage de poussière interplanétaire « d’environ la taille de particules de fumée de cigarette », continue le scientifique. « C’est une sorte de mélange de débris provenant de queues de comètes et de leurs traînées, et issus de la collision d’astéroïdes. » Cette poussière repose sur le plan de notre système solaire dans lequel se trouvent les planètes qui orbitent autour du Soleil. C’est pourquoi on le qualifie de « zodiacal ». La lueur trace l’écliptique dans le ciel étoilé, le chemin que suit le Soleil à travers les constellations du zodiaque dans le référentiel terrestre.