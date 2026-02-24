À la fin de l’hiver, un étrange triangle lumineux apparaît dans le ciel
Cette lumière distante qui apparaît au crépuscule n’est pas la Voie lactée. Il s’agit de poussière à l’autre bout du système solaire.
La lumière zodiacale brille à la gauche de la Voie lactée sur cette photographie de 2013 capturée dans le parc national d’Amboseli, au Kenya. Cette lueur en forme de pyramide est causée par la lumière du Soleil, qui se répercute sur la poussière interplanétaire le long du plan du système solaire.
Lors des nuits dégagées d’hiver, une faible lumière apparaît dans le ciel après le crépuscule. Ce n’est ni l’aurore, ni le reste d’un coucher de soleil, ni même le centre de la Voie lactée. Connue sous le nom de lumière zodiacale, parfois appelée « faux crépuscule » ou « fausse aube », cette lueur spectrale vaguement triangulaire est l’un des spectacles les moins connus du système solaire. À l’approche de l’équinoxe du printemps, l’inclinaison de l’écliptique par rapport à l’horizon rend la lumière zodiacale plus visible. C’est une rare occasion d’observer le plan poussiéreux de notre système solaire à l’œil nu.
QU’EST-CE QUE LA LUMIÈRE ZODIACALE ?
Visuellement, la lumière zodiacale ressemble à « un rayon de lumière conique qui, le soir, se lève là où le Soleil se couche ou bien, aux heures qui précèdent l’aube, là où il se lève », explique Brian Skiff, chercheur et astronome au sein de l’observatoire Lowell. Dans les faits, cette lueur diffuse ressemble aux premières lueurs de l’aube ou aux derniers instants du crépuscule.
Physiquement, la lumière zodiacale est causée par la lumière du Soleil, qui se réfléchit dans un nuage de poussière interplanétaire « d’environ la taille de particules de fumée de cigarette », continue le scientifique. « C’est une sorte de mélange de débris provenant de queues de comètes et de leurs traînées, et issus de la collision d’astéroïdes. » Cette poussière repose sur le plan de notre système solaire dans lequel se trouvent les planètes qui orbitent autour du Soleil. C’est pourquoi on le qualifie de « zodiacal ». La lueur trace l’écliptique dans le ciel étoilé, le chemin que suit le Soleil à travers les constellations du zodiaque dans le référentiel terrestre.
En 2021, des scientifiques de la NASA appartenant à la mission Juno ont publié un article qui suggère que certaines de ces particules de poussière impliquées dans le phénomène de la lumière zodiacale proviendraient en réalité de Mars. Sur sa route vers Jupiter, le vaisseau spatial Juno a, sans le vouloir, mesuré la densité de la poussière interplanétaire dans notre système solaire. Il a découvert que les régions les plus denses du nuage de poussière se trouvaient entre l’orbite de la Terre et la ceinture d’astéroïdes où orbite Mars. Si la planète rouge subit fréquemment des tempêtes de poussière, les scientifiques ne comprennent pas comment la poussière martienne pourrait avoir échappé à la gravité de la planète pour former un nuage interplanétaire.
Une traînée de lumière zodiacale se lève au-dessus des dunes du désert d’Al Quaa, près d’Abu Dhabi, dans les Émirats arabes unis, en 2018.
Cette lithographie colorée de la lumière zodiacale apparaît dans The Beauty of the Heavens de Charles F. Blount (Londres, 1845). Les astronomes du 19e siècle décrivaient le phénomène comme étant la lumière du Soleil se reflétant sur de la poussière de météorite le long de l’écliptique.
QUEL EST LE MEILLEUR MOMENT POUR LA VOIR LE SOIR ?
On repère mieux la lumière zodiacale dans les semaines qui entourent les équinoxes de printemps et d’automne. L’alignement de l’écliptique fournit les meilleures conditions d’observation. « L’écliptique est presque verticale par rapport à l’horizon, alors la bande souffre bien moins des effets de toutes les autres lumières qui en sont proches », explique Brian Skiff. « La bande est également bien loin de la Voie lactée, le ciel naturel qui l’entoure est donc plus sombre. »
À la fin de l’hiver, la lumière zodiacale est visible le soir dans l’hémisphère nord, ce que l’on appelle le faux crépuscule. Dans l’hémisphère sud, elle apparaît dans les heures qui précèdent l’aube, d’où son surnom de fausse aube. Au début de l’automne, cette fenêtre de visibilité s’inverse dans les hémisphères.
COMMENT OBSERVER LA LUMIÈRE ZODIACALE ?
Bien qu’on l’aperçoive mieux dans les latitudes les plus basses, sa visibilité s’étend aux latitudes moyennes au moment des équinoxes.
Si vous désirez la voir en hiver, préférez un lieu où le ciel est véritablement sombre, loin de toute pollution lumineuse, et assurez-vous d’avoir une vue dégagée de l’horizon occidental. Allez-y environ une heure et demie ou deux heures après le coucher du Soleil et regardez vers l’ouest. La lumière zodiacale apparaîtra et formera un V avec la Voie lactée.
« Pour ses apparitions matinales, en automne, regardez à l’est », ajoute Brian Skiff. À cette époque de l’année, il est préférable de vous y rendre une heure et demie à deux heures avant le lever du Soleil. « Dans ce cas, la Voie lactée se trouvera juste au-dessus de vous et s’étendra du nord-ouest au sud-est. Les deux bandes formeront un énorme X de lumière dans le ciel. »
Comment différencier la Voie lactée de la lumière zodiacale ? « Les nuages d’étoiles de la Voie lactée ont une texture mouchetée et granuleuse, et forment un amas, alors que la “zodia” est très fluide et diffuse », décrit le scientifique. « Curieusement, la Voie lactée n’est pas aussi lumineuse que la lumière zodiacale. Même des nuages fins ou la lumière de la Lune l’étouffent. »
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.