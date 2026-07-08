Le mystère des "petits points rouges" découverts par le télescope James Webb

« C'est grâce à ces articles en cascade que nous avons réalisé à quel point ces objets étaient répandus », déclare l'astronome Dale Kocevski du Colby College dans le Maine, aux États-Unis, qui observe et tente de comprendre ces mystérieuses masses rouges depuis 2022.

Pour comprendre ce que pourraient être les petits points rouges, en dehors de gigantesques galaxies, les scientifiques ont fait appel à la spectroscopie, une technique qui décompose la lumière en différentes longueurs d'ondes, ou couleurs. Cela permet aux astronomes d'évaluer l'intensité de chaque longueur d'onde au sein du spectre de la lumière afin de révéler la composition chimique de l'objet qui émet cette lumière.

La lumière parcourt également de longues distances qui ne cessent de s'allonger en raison de l'expansion de l'univers. Cette expansion fait glisser les couleurs vers le côté rouge du spectre de la lumière. Cependant, puisque les astronomes identifient un élément chimique par son motif spécifique de raies spectrales, ils peuvent continuer à identifier ce motif même s'il tire un peu plus vers le rouge. En analysant ces couleurs et leur degré de décalage vers le rouge, les astronomes peuvent déterminer la distance à laquelle se trouve un objet. Les scientifiques peuvent également utiliser ces raies décalées pour évaluer le mouvement des gaz à la source de la lumière. Cette dernière information s'est révélée cruciale pour l'étude des petits points rouges.

L'hydrogène est l'atome le plus répandu dans l'univers, mais à la place de la raie nette et étroite caractéristique de l'élément, la lumière des petits points rouges ne donnait à voir qu'une bande diffuse et anormalement large. Cette particularité est le fruit d'un déplacement incroyablement rapide, atteignant plusieurs milliers de kilomètres par seconde, indique Kocevski, dans un mouvement de va-et-vient par rapport à l’observateur. Ces raies floues, poursuit-il, évoquent « un objet terriblement massif autour duquel orbitent des gaz », comme un trou noir supermassif et la matière qui l'encercle.

Après avoir découvert cette raie d'hydrogène élargie, les astronomes ont troqué les galaxies de leur hypothèse initiale pour des trous noirs attirant activement la matière au centre des galaxies où ils ont vu le jour. À l’époque, les astronomes attribuaient la couleur rouge à une grande quantité de poussière qui aurait fait rougir la lumière en provenance du trou noir actif. Plus les données s’accumulaient autour de la question, plus leur analyse pointait dans une autre direction et les trous noirs actifs ont peu à peu cédé leur place à des objets encore plus troublants dans les théories des spécialistes.

Les trous noirs qui absorbent beaucoup de matière s'entourent d'un disque d'accrétion, qui se réchauffe et brille de mille feux sous l'effet des rayons X. Si les petits points rouges étaient de simples trous noirs actifs, ce rayonnement de haute intensité aurait été « visible ». Pourtant, un seul de ces objets apparaît dans les observations aux rayons X. Par ailleurs, les trous noirs actifs présentent d'ordinaire des variations de luminosité, en raison de points chauds, d'instabilités et d'éruptions dans le disque d'accrétion. « Les petits points rouges ne montrent globalement aucun signe de variation », souligne Jorryt Matthee, astronome au sein de l'Institute of Science and Technology Austria. Nous en avons donc déduit que ces objets n'étaient pas des trous noirs ordinaires, ajoute-t-il.

L'ÉMERGENCE DES QUASI-ÉTOILES

Lorsque les chercheurs ont observé une gamme plus large de couleurs dans les spectres émanant de ces points au lieu des détails d'une petite section de données, ils ont identifié des « formes particulières » dans le spectre lumineux, indique l'astronome Anna de Graaff de l'Institut Max-Planck d'astronomie à Heidelberg, en Allemagne. Cette forme particulière correspond à une chute dans l'intensité de la lumière suivie d'un rebond soudain.

Habituellement, les astronomes observent cette forme spectrale dans les régions à forte densité de gaz, comme l'atmosphère gazeuse d'un certain type d'étoile chaude. À la lumière de ce nouvel indice, les chercheurs ont encore révisé leur hypothèse et pensent désormais que les petits points rouges posséderaient une source d'énergie, probablement un trou noir massif actif ou une étoile dix mille fois plus massive que notre Soleil, le tout enveloppé d'un nuage de gaz extrêmement dense. « Il s'agit d'une conclusion assez folle, mais c'est ce que nous disent les données », affirme de Graaff. L'hypothèse du trou noir au centre d'un cocon dense de gaz semblable à l'enveloppe atmosphérique d'une étoile, qui absorberait activement de la matière, a été baptisée « étoile trou noir » ou « quasi-étoile » et gagne depuis peu en popularité.