Ce qu'il faut savoir sur l'éclipse totale de Lune des 15 et 16 mai

L’important, toutefois, est que l’ombre de la Terre baignera la Lune d’un rouge profond, créant l’une des images les plus frappantes du ciel nocturne, et ce pendant près d’une heure et demie.

La phase totale de l’éclipse, lorsque la Lune sera dans son rouge le plus profond, commencera pour la France le 16 mai à 5 h 29 et durera jusqu’à 6 h 54 (de 3 h 29 à 4 h 54 UTC). La phase de totalité sera visible entièrement dans toute l’Amérique du Sud et dans la majeure partie de l’Amérique du Nord, ainsi que dans certaines régions d’Afrique et d’Europe. Dans certaines régions du nord-ouest du Pacifique, la Lune déjà éclipsée se lèvera juste avant le coucher du soleil, s’éclaircissant au fur et à mesure de sa montée dans le ciel nocturne.

QUE SE PASSE-T-IL DURANT UNE ÉCLIPSE LUNAIRE ?

Les éclipses lunaires se produisent lorsque le Soleil, la Terre et la Lune s’alignent de telle façon que la Lune passe dans l’ombre de la Terre. Cela ne se produit pas à chaque fois que la Lune fait son tour mensuel autour de notre planète, car l’orbite de la Lune est inclinée. Mais environ trois fois par an, elle traverse au moins une partie de l’ombre de la Terre.