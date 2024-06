Découverte de la plus ancienne et plus lointaine supernova jamais observée

La taille et la sensibilité accrues du télescope James Webb lui ont permis de détecter ce que d'autres télescopes n'ont pas été en mesure d'observer. « Il est formidable de voir que ces supernovae peuvent être retrouvées grâce aux données collectées par James Webb », souligne Edo Berger, astronome à l'université de Harvard, qui n'a pas participé à la présente étude. Ces nouvelles données viennent s'ajouter à un nombre croissant d'étoiles ayant explosé à différentes époques de l'histoire de l'univers. Bien que la découverte d'environ 80 supernovae lointaines dans un petit coin de ciel soit importante, Edo Berger note que « ces supernovae ne représentent qu'une petite fraction de toutes les supernovae découvertes par des relevés à grand champ et moins profonds, soit plus de 10 000 supernovae par an ». Mais beaucoup de ces supernovae sont plus jeunes et plus proches de la Terre. L'importance des récentes découvertes réside dans la mise au jour de supernovae plus éloignées, correspondant à une période beaucoup plus ancienne de l'histoire de l'univers.

UN ŒIL SUR LE PASSÉ

Afin de trouver des supernovae plus éloignées et donc plus anciennes, les chercheurs ont comparé plusieurs images prises par le télescope James Webb sur une période d'un an. Les astronomes ont recherché des sources lumineuses qui apparaissaient ou disparaissaient sur les images, ce que les experts appellent des « transitoires ». Non seulement les chercheurs ont détecté des dizaines de supernovae, mais la nature de la lumière indiquait que ces supernovae avaient explosé il y a des milliards d'années.

James Webb peut détecter les supernovae grâce à un phénomène astronomique connu sous le nom de décalage vers le rouge. Lorsque la lumière voyage dans l'espace, sa longueur d'onde est comme étirée. Les longueurs d'onde de la lumière deviennent plus longues, tombant dans la partie infrarouge du spectre - invisible à l'œil nu, mais visible avec un télescope équipé du matériel adéquat.