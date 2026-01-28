Des scientifiques cartographient la matière noire de manière plus précise que jamais

Comme le JWST peut capter la lumière infrarouge, il donne à voir des galaxies qui se sont formées il y a plusieurs milliards d’années dans l’Univers primordial. Cela permet aux scientifiques d’inférer la présence de structures de matière noire appelées « filaments » qui forment une « toile cosmique » sur laquelle les galaxies s’enfilent comme sur des fils invisibles. « On observe des galaxies enfilées comme des perles partout où l’on trouve de la matière noire, à toutes sortes de distances de nous et d’époques depuis le Big Bang », explique Richard Massey.

Les scientifiques pensent qu’après la naissance de l’Univers, la matière noire s’est agglomérée pour former cet échafaudage auquel la matière ordinaire (ou baryonique) s’est ensuite agrégée. La carte obtenue grâce au JWST étaye cette hypothèse. « Partout où il y a de la matière noire, celle-ci attire la matière ordinaire et commence à en agréger suffisamment à un endroit donné pour former des étoiles et des planètes », ajoute-t-il.

UNE CARTE DE LA MATIÈRE NOIRE

Pour détecter indirectement de grandes sources de matière noire dans tout ce pan de ciel spécifique, les scientifiques ont exploité un phénomène particulier, celui de lentille gravitationnelle.

Un objet cosmique massif tel qu’une galaxie ou un amas de galaxies peut faire se courber la lumière émise par une source lointaine et la déformer. Dans un phénomène dit de « lentille forte », la lumière émise par la source lointaine est comme amplifiée, de telle sorte qu’elle semble agrandie, voire déformée en une sorte d’anneau entourant l’objet. Mais dans le cas présent, les chercheurs étaient à la recherche d’une « lentille faible », effet plus subtil par lequel les formes des galaxies se voient très légèrement déformées ou déplacées, car la matière noire perturbe la trajectoire de la lumière. Un grand nombre de galaxies est nécessaire pour calculer la quantité de matière noire responsable de cet effet de lentille faible.