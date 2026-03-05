Sept événements célestes à voir au mois de mars
La Lune de sang annonce la couleur de ce mois de mars. Les nuits réserveront bien des surprises, dont la chance d’apercevoir les aurores boréales de l’équinoxe de printemps.
Une Lune aux reflets cuivrés illumine le ciel du parc national des Lacs-Waterton en Alberta, au Canada, lors de l'éclipse lunaire totale survenue en mars 2025. Le spectacle fait son grand retour en septembre pour une durée rare de 82 minutes et sera visible par plus de six milliards de personnes dans l'hémisphère Est.
L’Amérique du Nord aura la chance d’observer l’un des événements astronomiques les plus spectaculaires : une éclipse lunaire totale, qui sera visible dans l'ensemble des États-Unis. Cette éclipse n’est toutefois que le début. Les merveilles interstellaires du mois de mars continueront avec une conjonction de planètes, des chances supérieures à la moyenne d’apercevoir des aurores boréales et une visibilité accrue du centre de la Voie lactée.
CONJONCTION ENTRE VÉNUS ET SATURNE, DU 7 AU 8 MARS
Vénus et Saturne se rapprocheront l’une de l’autre, jusqu’à être suffisamment proches pour que vous puissiez les observer grâce à des jumelles dans les soirs des 7 et 8 mars. Vous pourrez en profiter en tournant votre regard juste au-dessus de l’horizon occidental ; le duo restera visible durant 45 minutes après le coucher du Soleil. Les planètes se trouveront au plus proche l’une de l’autre lors de ces deux soirées, mais le seront assez pour être remarquées les nuits qui précéderont et suivront la conjonction.
NOUVELLE LUNE ET LUMIÈRE ZODIACALE, 19 MARS
La nouvelle Lune de ce mois de mars aura lieu le 19. La baisse de la luminosité dans le ciel étoilé qui l’accompagnera fournira les meilleures conditions pour observer les étoiles. Les astronomes qui cherchent à apercevoir des objets de l’espace profond, comme l’amas de la Ruche, en seront ravis. La mi-mars est également un bon moment pour observer la lumière zodiacale, ce halo de lumière en forme de pyramide au-dessus de l’horizon, qui se forme lorsque la lumière du Soleil se disperse à travers la poussière interplanétaire. Elle sera visible jusqu’au mois de mai, mais le sera encore plus au moment de l’équinoxe de printemps et dans des conditions où les cieux sont sombres, comme lors d’une nouvelle Lune. Observez l’ouest au moment du crépuscule, à peu près une heure et demie après le coucher du Soleil.
Vénus et le doux halo de la lumière zodiacale scintillent au-dessus d’un astronome amateur dans le désert d’Atacama, en 2014.
L’ÉQUINOXE DE PRINTEMPS, 20 MARS
À partir de 16 h 46, heure de Paris, le 20 mars, ce sera officiellement le début du printemps dans l’hémisphère nord. L’équinoxe marque le début de l’automne dans le sud, et apporte plus que le changement des saisons. C’est souvent une période où l’activité des aurores boréales est plus intense, du fait de l’orientation des pôles de la Terre. Partez à la chasse à ces lumières célestes en vous rendant dans des destinations telles que l’Alaska, région connue pour son ciel dégagé en mars. Cela dit, cette activité spatiale revigorée pourrait porter les aurores plus loin au sud, dans des zones des États-Unis contigus, comme dans la région des Grands Lacs.
LA LUNE PROCHE DES PLÉIADES, 22 MARS
Le fin croissant de Lune traversera le ciel près des Pléiades, l’un des amas d’étoiles les plus brillants des cieux nocturnes. Pour assister à cet événement, observez le ciel occidental dès le début du crépuscule, environ 60 à 90 minutes après le coucher du Soleil. Au-dessus de l’horizon occidental se trouvera également la discrète, mais lumineuse Vénus.
RENCONTRE ENTRE LA LUNE ET JUPITER, DU 26 AU 27 MARS
Jupiter et la Lune gibbeuse danseront proches l’une de l’autre dans les cieux du sud-ouest, près d’Orion, les nuits des 26 et 27 mars. L’astre de la nuit et la plus grosse planète de notre système solaire se déplaceront ensemble du coucher du Soleil jusqu’aux heures qui précèdent l’aube. Sortez juste au moment du coucher du Soleil pour apercevoir un alignement avec Vénus, qui se trouvera près de l’horizon avant qu’elle ne se couche.
OCCULTATION DE RÉGULUS PAR LA LUNE, 29 MARS
La Lune et Régulus, l’étoile brillante, se rencontreront au cours de la nuit du 29 au 30 mars. Astronomes amateurs de certaines régions d’Afrique, d’Asie et d’Europe, vous profiterez d’une occultation lunaire : l’astre de la nuit passera juste devant l’étoile. Aux États-Unis, vous ne pourrez profiter de la pleine occultation, mais vous aurez tout de même le loisir d’observer le duo traverser le ciel toute la nuit.
La Voie lactée illumine le ciel au-dessus d’un bateau de pêche au large de la plage de sable noir volcanique et des formations rocheuses de basalte de Vík í Mýrdal, en mars 2015.
LE CENTRE DE LA VOIE LACTÉE VISIBLE TOUT LE MOIS
Le centre lumineux et dynamique de la Voie lactée sera de plus en plus visible dans les heures qui précèdent l’aube au mois de mars. Le noyau de notre galaxie se lèvera au sud-est, puis apparaîtra en un arc de cercle lumineux au-dessus de l’horizon méridional avant le lever du Soleil. Si vous souhaitez bénéficier des meilleures vues, rendez-vous dans une réserve de ciel étoilé, loin de toute pollution lumineuse, comme le Grand Canyon ou encore le parc national de Canyonlands, aux États-Unis.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.