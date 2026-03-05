Sept événements célestes à voir au mois de mars

L’Amérique du Nord aura la chance d’observer l’un des événements astronomiques les plus spectaculaires : une éclipse lunaire totale, qui sera visible dans l'ensemble des États-Unis. Cette éclipse n’est toutefois que le début. Les merveilles interstellaires du mois de mars continueront avec une conjonction de planètes, des chances supérieures à la moyenne d’apercevoir des aurores boréales et une visibilité accrue du centre de la Voie lactée.

CONJONCTION ENTRE VÉNUS ET SATURNE, DU 7 AU 8 MARS

Vénus et Saturne se rapprocheront l’une de l’autre, jusqu’à être suffisamment proches pour que vous puissiez les observer grâce à des jumelles dans les soirs des 7 et 8 mars. Vous pourrez en profiter en tournant votre regard juste au-dessus de l’horizon occidental ; le duo restera visible durant 45 minutes après le coucher du Soleil. Les planètes se trouveront au plus proche l’une de l’autre lors de ces deux soirées, mais le seront assez pour être remarquées les nuits qui précéderont et suivront la conjonction.

NOUVELLE LUNE ET LUMIÈRE ZODIACALE, 19 MARS