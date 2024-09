Sauver la Terre : pourrait-on dévier un astéroïde avec une bombe radiologique ?

Commençons par la bonne nouvelle : si un astéroïde capable d’anéantir une ville se dirigeait droit vers la Terre et que nous le savions des années à l’avance, nous pourrions, grâce à la science, empêcher une catastrophe. La mission DART de la NASA a d’ores et déjà montré qu’il était possible de dévier un astéroïde de la trajectoire qui le menait vers notre planète en le percutant avec un engin spatial.

La mauvaise nouvelle est que cette technique ne fonctionnera pas toujours. Aurions-nous un autre tour dans notre sac ?

De manière ironique, les ogives nucléaires, objets conçus pour la destruction de masse, pourraient nous sauver la vie si nous détections trop tard un astéroïde de grande taille ou même de taille plus modeste. À cet égard, de nouvelles recherches, qui ont exploité les plus puissantes machines génératrices de radiations jamais construites, suggèrent que même les astéroïdes géants capables d’abolir toute civilisation pourraient être repoussés si nous les bombardions de rayons X similaires à ceux produits lors d’une explosion nucléaire.

Les chercheurs à l’origine de cette nouvelle étude, publiée dans la revue Nature Physics, ont suspendu des cibles faisant office d’astéroïdes dans une machine qui les bombardait périodiquement de radiations. La matière à la surface de ces cibles se vaporisait instantanément et formait des jets vaporeux qui transformaient ces dernières en véritables petites fusées temporaires qui se propulsaient vers l’arrière.

« J’ai immédiatement su que c’était un franc succès », se souvient Nathan Moore, ingénieur chimiste aux Laboratoires Sandia, au Nouveau-Mexique, et auteur principal de l’étude. Cet effet « fusée » est précisément le type de réaction que les spécialistes de la défense planétaire s’attendraient à observer si l’on essayait de contrer un astéroïde réel.

Ce protocole expérimental ne peut toutefois pas prétendre simuler parfaitement une mission de déviation nucléaire d’astéroïde. Mais ce modèle réduit constitue un bon moyen de tester cette technique et ne nécessite aucune détonation nucléaire dans l’espace profond, « ce qui constitue un développement palpitant », se réjouit Angela Stickle, physicienne spécialiste des impacts hypervéloces au Laboratoire de physique appliquée de l’Université Johns-Hopkins, dans le Maryland, qui n’a pas pris part à l’étude.

COMMENT ENVOYER PROMENER UN ASTÉROÏDE

Imaginons que les astronomes repèrent un astéroïde de taille dangereuse fonçant droit sur nous.

S’il est suffisamment petit et détecté au moins une décennie avant l’impact, nous pourrions utiliser un engin spatial : un impacteur cinétique. C’était le principe de la mission DART : en septembre 2022, la NASA a délibérément précipité, à la vitesse de 22 500 km/h, un appareil inhabité et semi-autonome de la taille d’un fourgon sur Dimorphos, astéroïde (inoffensif) de 170 mètres de longueur, et a ainsi considérablement modifié son orbite.

S’il reste moins de dix ans avant l’impact ou que l’astéroïde est assez gros pour dévaster un pays entier, alors une mission comme DART pourrait ne pas suffire à nous sauver. Selon Megan Bruck Syal, chercheuse en défense planétaire au Laboratoire national Lawrence-Livermore, en Californie, si nous étions confrontés à un astéroïde de très grande taille, « un impacteur cinétique ou même une flotte d’impacteurs cinétique pourraient ne pas suffire à empêcher une collision avec la Terre », et ce même si nous le découvrions bien à l’avance.

Cependant, une ogive nucléaire pourrait être en mesure de libérer la formidable quantité d’énergie et de mouvement nécessaire pour sauver la planète.

« Du point de vue de la physique de la déviation des astéroïdes, cela en fait la seule option viable [dans ces deux scénarios] », affirme Harrison Agrusa, planétologue de l’Observatoire de la Côte d’Azur n’ayant pas participé à la présente étude.

En cas de fenêtre d’action extrêmement restreinte, les agences spatiales pourraient décider de désintégrer l’astéroïde : elles le feraient voler en éclats, le réduiraient en de minuscules échardes qui, pour la plupart, éviteraient la Terre ou se consumeraient sans conséquence dans l’atmosphère. Des simulations par ordinateur ont pu montrer qu’un astéroïde de cent mètres de longueur (un astéroïde capable d’anéantir une ville) pourrait être quasi-entièrement vaporisé à l’aide d’une bombe d’une mégatonne si on le faisait exploser au moins deux moins avant impact. Mais cela reste une approche désespérée, car en procédant ainsi, l’on risque de transformer un boulet de canon en pluie d’astéroïdes.

Dans un monde idéal, il faudrait donc le dévier. Pour ce faire, il faudrait diriger un vol spatial non habité équipé d’un dispositif nucléaire de sorte qu’il aille se positionner tout près de l’astéroïde. En détonant, la bombe libérerait une rafale de radiations : des rayons X, des rayons gamma et des neutrons. Ces radiations heurteraient un côté de l’astéroïde, qui les absorberait. Cela aurait pour effet immédiat de pulvériser et de vaporiser la roche, qui fuserait alors dans l’espace et propulserait l’astéroïde dans la direction opposée.

Une chose similaire a eu lieu dans le cadre de la mission DART. Lorsque l’impacteur cinétique a percuté Dimorphos – un fragile amas de rebuts cosmiques – la collision a soulevé et éjecté tant de débris qu’elle a transmis à l’astéroïde une quantité de mouvement si importante que sa trajectoire s’en est trouvée considérablement déviée. C’est comme si 3,6 impacteurs comme DART avaient percuté l’astéroïde ; ce vaisseau miniature s’est donc proprement dépassé.