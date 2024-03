Les débris de l'astéroïde dévié par la NASA pourraient s'écraser sur Mars

Si rien n’est fait pour l’arrêter, le jour viendra où un astéroïde à peine plus grand qu’un stade de football s’écrasera sur notre planète. S’il touche une ville, il aura l’effet d’une bombe nucléaire non radioactive et la rayera complètement de la carte. Pas moins de 25 000 astéroïdes de ce type, d’environ 140 mètres de diamètre, se déplacent dans l’espace proche de la Terre, et 15 000 d’entre eux n’ont pas encore été découverts.