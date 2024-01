Dysfonctionnement de l'atterrisseur lunaire Peregrine : la NASA ne se dit pas (encore) inquiète

Le défi technique que représente un alunissage est plus difficile à relever qu’un amarrage à la Station spatiale internationale, et historiquement, de nombreux véhicules se sont écrasés en essayant de se poser sur la Lune. Non seulement il n’y a pas d’atmosphère pour ralentir un véhicule spatial à l’aide de parachutes, mais en plus l’attraction de la gravité augmente la vitesse lors de la descente, et une grande partie de la surface lunaire est parsemée de blocs rocheux. Même en plein soleil, les ombres et les reflets peuvent perturber les caméras et les capteurs d’atterrissage.