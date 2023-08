Pourquoi l’Inde s'est-elle posée près du pôle sud de la Lune ?

« Le pôle sud est vraiment un monde incroyable. Il présente une topographie extrême, avec de très grands cratères et de très hautes montagnes », explique Anthony Colaprete, responsable scientifique de la mission VIPER au Ames Research Center de la NASA, en Californie. « C’est vraiment un paysage fascinant. »

À LA RECHERCHE DE RESSOURCES

Les cratères du pôle sud de la Lune fascinent les scientifiques depuis des décennies. Ils comptent parmi les cratères lunaires les plus anciens et les plus larges et recèlent des indices sur l’état du système solaire il y a plus de 3,5 milliards d’années, lorsque la Lune et la Terre étaient toutes deux pilonnées par des astéroïdes.

Sur la majeure partie de la Lune, un cycle de jour et de nuit dure environ 28 jours terrestres. Au pôle sud, cependant, le Soleil ne se couche jamais et tourne lentement autour de l’horizon, ce qui projette des ombres perpétuelles sur certaines parties des cratères.

Ces poches d’obscurité, qui comptent parmi les endroits les plus froids du système solaire, pourraient contenir des dépôts de substances que les scientifiques qualifient de volatiles, c’est-à-dire des composés qui se subliment en gaz sous l’effet de la lumière du Soleil. La substance volatile que les scientifiques espèrent découvrir sur la Lune est de l’H2O.

« Il serait très utile d’y trouver de la glace d’eau en quantité et dans un état récupérable », explique Kring. « Déjà, l’eau peut être consommée par les astronautes. En plus de ça, elle constitue un bouclier très efficace contre les radiations spatiales. Enfin, on peut séparer l’hydrogène de l’oxygène pour fabriquer du propergol. »

Pour savoir si cette glace sera accessible à de futures missions avec équipage, la NASA se prépare à lancer un rover appelé VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) sur la Lune dès novembre 2024. Équipé d’une foreuse de 1 mètre de long, ce rover de la taille d’une voiture de golf explorera les cratères situés au sommet d’une vaste montagne appelée Mons Mouton, près du pôle sud de la Lune.

« À l’intérieur de ces anciens cratères se trouvent des zones d’ombre permanentes qui n’ont pas vu la lumière du jour depuis des milliards d’années », explique Colaprete. Au cours de sa mission de 100 jours, VIPER s’aventurera dans les zones d’ombre des cratères, où les températures peuvent avoisiner le zéro absolu.

Une fois que les scientifiques sauront où se trouve la glace, et en quelle quantité, ils devront envoyer des équipements de collecte d’eau à la surface de la Lune pour y accéder. Pour s’y préparer, la NASA a financé plusieurs entreprises aérospatiales afin qu’elles mettent au point des atterrisseurs lunaires qui pourraient transporter non seulement des instruments scientifiques, mais aussi des outils et de quoi aider à la construction d’une base. Deux de ces engins spatiaux (l’atterrisseur Nova-C construit par Intuitive Machines, à Houston, et l’atterrisseur Peregrine d’Astrobotic Technology, une entreprise installée à Pittsburgh) pourraient être lancés dans le courant de l’année.

Des entreprises privées en Inde, au Japon, en Israël et ailleurs comptent également se rendre sur la Lune avec toute une flotte de modèles qui pourraient un jour servir à acheminer du fret vers des astronautes qui vivraient à sa surface. BIENTÔT DE NOUVELLES EMPREINTES DE BOTTES SUR LA LUNE ?

Pour ramener les humains sur la Lune, la NASA accélère son programme Artemis. Artemis I, le premier lancement test de la fusée géante Space Launch System qui transportera des astronautes sur la Lune, a décollé le 15 novembre 2022. L’agence spatiale se prépare maintenant pour Artemis II, qui doit permettre à des astronautes d’effectuer un aller-retour autour de la Lune en novembre 2024. Enfin, Artemis III devrait permettre à un équipage de se poser sur la surface de la Lune dès décembre 2025.

Pour réussir un alunissage avec équipage dans ce délai, la NASA compte sur la fusée Starship de SpaceX. Ce lanceur spatial géant, le plus grand et le plus puissant jamais construit, a subi une terrible explosion lors de son premier vol d’essai en avril. Il a également partiellement détruit l’aire de lancement, projetant ainsi des débris de béton et de métal sur des milliers de mètres.

La NASA prévoit d’utiliser une version modifiée de l’étage supérieur de cette fusée pour faire atterrir des personnes sur la Lune, sans laquelle Artemis III ne pourra se dérouler comme prévu. Elon Musk, le fondateur de SpaceX, a évoqué les améliorations apportées à Starship et à son aire de lancement lors d’une interview en ligne avec Bloomberg en juin, au cours de laquelle il a estimé à environ 60 % les chances d’atteindre l’orbite lors de la prochaine tentative.

« On se sait pas encore exactement à quoi ressemblera Starship lorsqu’il sera opérationnel pour les missions lunaires », déclare Jason Davis, rédacteur en chef de The Planetary Society. « Combien de temps pourrons-nous rester sur la Lune à l’intérieur de cet engin ? Quelle quantité de fret peut-il transporter ? »

La NASA a également chargé Blue Origin, la société spatiale de Jeff Bezos, de diriger un consortium d’entreprises aérospatiales dont l’objectif est de construire un deuxième module d’atterrissage lunaire avec équipage. De son côté, la Chine prévoit d’envoyer des astronautes sur la Lune d’ici 2030 et se prépare à la mission de retour d’échantillons Chang'e 6 au pôle sud de la Lune l’année prochaine.