Une comète interstellaire a été aperçue depuis Mars

L’agence spatiale européenne, l’ESA, n’étant pas concernée par l’arrêt des activités aux États-Unis, a pu partager ses propres clichés de 3I/ATLAS en octobre. Une série d’images capturées par la sonde spatiale ExoMars Trace Gas Orbiter, qui montrent la comète traversant tranquillement le ciel nocturne.

L’objet était encore trop flou pour pouvoir en apprendre plus sur sa composition, le Trace Gas Orbiter est parvenu à suivre 3I/ATLAS pendant près d’une semaine. Cela a permis aux astronomes de déterminer sa trajectoire à travers le système solaire, avec une précision sans précédent. Ils peuvent maintenant plus facilement pointer leurs télescopes dans la bonne direction pour pouvoir suivre la comète.

DES ESPIONS SPATIAUX OBSERVENT 3I/ATLAS

La NASA a également plusieurs missions inhabitées en activité qui traversent le système solaire. Et deux d’entre elles ont pu jeter un regard en arrière et discerner 3I/ATLAS, à peine un point lumineux. Psyche, en chemin vers un astéroïde métallique, et Lucy, qui orbite autour de plusieurs astéroïdes à proximité de Jupiter, ont espionné la comète en septembre. Cela a permis aux scientifiques de préciser la trajectoire empruntée par l’objet.

Le chemin emprunté par l’objet l’a fait rencontrer le Soleil à un angle étrange, ce qui constituait un problème majeur pour les astronomes. Du référentiel terrestre, 3I/ATLAS était derrière notre étoile, elle nous était cachée au moment où elle atteignait naturellement son point le plus effervescent.

Fort heureusement, trois missions spatiales de l’espace profond, pensées pour étudier le Soleil lui-même, sont parvenues à suivre 3I/ATLAS alors que l’objet passait derrière la boule de feu. Ces missions étaient la sonde PUNCH (Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere) de la NASA, la mission STEREO (Solar Terrestrial Relations Observatory) de la NASA et la mission SOHO (Solar and Heliospheric Observatory), opération menée conjointement par l’ESA et la NASA.

Bien que la comète soit lumineuse, le Soleil l’est encore plus, et certains scientifiques s’inquiétaient que ces vaisseaux ne parviennent pas à discerner 3I/ATLAS. Mais sa plongée derrière le Soleil a vaporisé une quantité inimaginable de glace, à tel point qu’elle apparaissait comme un feu d’artifice trouble.

3I/ATLAS continue à présent sa route pour quitter notre système solaire, mais il reste encore suffisamment de temps pour que les astronomes l’étudient au cours de son exode.