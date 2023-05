Pourquoi voit-on de plus en plus d'aurores boréales et australes ?

En revanche, les photons verts sont émis en moins d'une seconde et sont donc plus fréquents dans les parties modérément denses de l'atmosphère, entre 100 et 240 kilomètres au-dessus de la surface de la Terre.

Dans la basse atmosphère, très dense, à moins de 100 kilomètres au-dessus de la surface de la planète, il est possible d’observer une teinte tirant vers le violet, soit un mélange de lumières rouges et bleues, les couleurs caractéristiques de l'azote moléculaire.

OÙ PEUT-ON OBSERVER DES AURORES POLAIRES ?

Des aurores polaires ont été observées sur toutes les planètes du système solaire, à l'exception de Mercure, même lorsque le champ magnétique est très faible ou inexistant, comme dans le cas de Vénus et Mars. Elles ont même été détectées sur une énorme « planète vagabonde » située à 20 années-lumière. Des astronautes ont pris des photos et des vidéos spectaculaires des aurores terrestres depuis la Station spatiale internationale.

Pour ceux d’entre nous qui ont davantage les pieds sur terre, les meilleurs endroits pour observer les aurores se trouvent dans la « zone aurorale », entre 60 et 75 degrés de latitude, au nord comme au sud. Vous aurez encore plus de chances d’apercevoir une aurore polaire si vous vous trouvez dans une bande plus petite de la Terre, entre 65 et 70 degrés de latitude.

Vous devez également vous trouver dans un endroit où le ciel est sombre et dégagé, loin de la pollution lumineuse. Dans l'hémisphère sud, il s'agit généralement de l'Antarctique, de la Tasmanie ou du sud de la Nouvelle-Zélande, en automne ou en hiver. Au nord de l'équateur, cela comprend, entre autres, des endroits tels que Fairbanks en Alaska, Churchill dans le Manitoba (Canada), la Laponie au nord de la Suède et de la Finlande et Tromsø en Norvège.

QUAND LES AURORES POLAIRES SE PRODUISENT-ELLES ET SONT-ELLES LES PLUS FRÉQUENTES ?

Les aurores polaires sont étroitement liées à l'activité des taches solaires. Le Soleil mettant 27 jours pour tourner sur son axe, c'est le temps qu'il faut à une tache solaire responsable de la formation d’aurores pour réapparaître. Compter le même nombre de jours depuis la dernière apparition de celles-ci est donc une bonne méthode pour prédire quand se produiront les prochaines.

Certaines années, les aurores polaires sont plus nombreuses. L'activité des taches solaires fluctue selon un cycle de 11 ans ; le pic d’activité le plus récent a débuté en 2019 et atteindra son apogée en 2024 ou 2025.