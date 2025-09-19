La vie extraterrestre pourrait-elle se nourrir de rayons cosmiques ?

« Vous avez ce microbe entouré de roches radioactives », explique Dimitra Atri, astrobiologiste à l’Université de New York à Abou Dhabi et co-auteur de la nouvelle étude. « Et cette radioactivité lui cuisine pour ainsi dire sa nourriture. »

Ce scénario a poussé Dimitra Atri et ses collègues à se demander ce qui se passerait lorsque des rayons galactiques frapperaient la surface de trois environnements extraterrestres : Mars, Europe et Encelade, une lune de Saturne. Leurs simulations informatiques ont montré que le rayonnement incident générerait des cascades de particules, comme dans la haute atmosphère terrestre, libérant des électrons pouvant servir de source d’énergie.

Des microbes appartenant au genre Geobacter peuvent par exemple développer des filaments conducteurs leur permettant de capturer des électrons. Rhodopseudomonas palustris, bactérie dévoreuse d’électrons, parvient elle aussi à exploiter les électrons de minéraux et de métaux pour se nourrir.

Selon les calculs de l’équipe de recherche, avec une telle source d’énergie, des milliers de microbes par centimètre carré pourraient potentiellement se développer à des profondeurs allant d’un demi-mètre à deux mètres sous la surface de ces trois environnements.

L’idée a été bien reçue dans la communauté des astronomes. « Il est important de sortir des sentiers battus », souligne Abel Méndez, astrobiologiste et directeur du Laboratoire de l’habitabilité des planètes de l’Université de Porto Rico qui n’a pris part aux présentes recherches. « Je pense que c’est quelque chose de bon à prendre en compte, surtout pour des corps lointains comme Europe et Encelade. »

QUELLES IMPLICATIONS POUR LA RECHERCHE DE VIE ?

La possibilité que des formes de vie extraterrestres obtiennent l’énergie dont elles ont besoin de rayons cosmiques élargit considérablement la zone habitable, la région autour d’une étoile où sa chaleur permet de maintenir l’eau à l’état liquide et de fournir l’énergie nécessaire à la photosynthèse. Non seulement des lunes glacées lointaines pourraient se trouver au sein d’une zone habitable radiolytique, mais également de planètes errantes expulsées de leur système solaire ou des objets tels que des astéroïdes voyageant entre les étoiles, puisque les rayons cosmiques se trouvent partout dans la galaxie.

« Du point de vue [des microbes], c’est un excellent environnement, explique Dimitra Atri. Vous êtes juste sous la surface et vous avez ce rayonnement constant qui vous prépare votre nourriture. »

Si la nouvelle étude constitue une démonstration de faisabilité chimique, à la fois Abel Méndez et Sara Seager mettent en garde quant au fait que la détection d’organismes se nourrissant de rayons cosmiques pourrait s’avérer compliquée. Ces microbes vivraient probablement au cœur de roches ou dans des profondeurs glacées et ne produiraient pas nécessairement de signes trahissant leur existence. Dimitra Atri pense que la meilleure façon de découvrir de tels animaux serait d’explorer le sous-sol d’une autre planète.