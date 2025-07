Le meilleur moment de l’année pour observer Pluton approche

Vous pensez pouvoir apercevoir Pluton ? Le 25 juillet, la fameuse planète naine insaisissable est à l'opposition, le moment de l’année où elle sera la plus brillante et la plus belle. C’est le timing idéal pour tenter de l’observer depuis votre jardin.

Mais soyez averti : même quand elle est à l’opposition, Pluton ne reste pas moins qu’un point presque indiscernable, même avec un télescope. Si vous êtes prêt à tenter l’aventure, c’est une chasse à l’œuf cosmique qui commencera, et une rare chance d’apercevoir un monde à des milliards de kilomètres du nôtre. QU’EST-CE QUE L’OPPOSITION ET POURQUOI EST-CE LE MEILLEUR MOMENT POUR VOIR PLUTON ?

En astronomie, on dit qu’un corps céleste est à l’opposition quand il se trouve directement à l’opposé du Soleil par rapport au référentiel terrestre ; la Terre se trouve donc parfaitement entre les deux. Cet alignement signifie que le corps se lève quand le soleil se couche, et reste visible toute la nuit, il s’agit donc du meilleur moment pour l’observer.

Ce qui rend l’opposition si utile dans l’observation des étoiles est un phénomène que l’on connaît sous le nom d’effet d’opposition. « Les corps célestes ont tendance à briller plus lorsqu’ils sont éclairés à un angle de plus petite phase, l’angle entre les rayons du Soleil, la cible et l’observateur. À l’opposition, cet angle se rapproche presque de zéro », explique Will Grundy, planétologue de l’observatoire Lowell, à Flagstaff, dans l’Arizona, où Pluton a été découverte.