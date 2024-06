Une aurore boréale extrêmement rare a été observée en Norvège

Les 25 et 26 décembre 2022, des chercheurs ont observé une rare aurore issue d'une pluie polaire à Longyearbyen, en Norvège, qui apparaît ci-dessus sous l'aurore boréale, un phénomène plus courant. Les aurores issues de pluies polaires se forment selon un mécanisme différent de celui des aurores classiques et sont extrêmement difficiles à observer.