Découverte de 128 nouvelles lunes orbitant autour de Saturne

Cette image approximative aux couleurs naturelles montre Saturne, ses anneaux et quatre de ses lunes. Trois satellites, Téthys, Dioné et Rhéa, se détachent de l’obscurité de l’espace et un autre satellite, Mimas, est visible sur les nuages de Saturne, tout proche de l’horizon gauche, juste en-dessous des anneaux. Les ombres de Mima et Téthys se voient également sur les nuages, et Saturne noie une partie de ses anneaux dans son ombre.