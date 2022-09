Elizabeth II : une reine à l’avant-garde des progrès technologiques

RÉGNER SUR L’ÂGE ATOMIQUE

D’autres technologies influenceront le règne d’Elizabeth II. À l’époque de son couronnement, l’âge atomique bat son plein. Il influence la géopolitique et stimule le progrès scientifique. La terreur nucléaire installe le monde dans une Guerre froide toujours plus glaciale et, dans les années 1950, le Royaume-Uni commence à tester ses propres armes atomiques. Le Royaume-Uni s’allie avec les États-Unis et héberge des armes nucléaires américaines, ce qui lui vaut la réputation d’être le « porte-avion insubmersible de l’Amérique ».

La reine Elizabeth II sensibilise la nation à ces progrès nucléaires. En 1956, elle inaugure la première centrale nucléaire de grande envergure du monde, Calder Hall, en appuyant sur un interrupteur qui déclenchera les applaudissement des spectateurs présents. Mais cette technologie n’est pas sans risques : l’année suivante, le réacteur d’une centrale nucléaire voisine, Windscale, prend feu. Il s’agira du pire accident nucléaire britannique.

Entre-temps, le gouvernement britannique conçoit un plan qui prévoit que la reine se réfugie dans un bunker flottant de la région des lochs écossais en cas d’attaque nucléaire. (Ce plan d’évacuation a récemment été ressuscité et actualisé, car on craignait qu’un Brexit sans accord n’entraîne des émeutes). Une allocution catastrophe de la reine est également rédigée au cas où la Grande-Bretagne venait à être attaquée, ce afin de préparer la nation à une Troisième Guerre mondiale. En 1991, des décennies après le début de la Guerre froide, la reine Elizabeth II accueille le président soviétique Mikhaïl Gorbatchev au palais de Windsor. D’aucuns s’accordent à dire qu’elle joue alors un rôle « influent » dans la fin de la Guerre froide.

LA DÉFENSE DE LA SCIENCE EN HÉRITAGE

La monarque britannique côtoie également des titans de la science et de la technologie. Elle rencontre les cosmonautes soviétiques Youri Gagarine et Valentina Tereshkova et enregistre un message de vœux déposé sur la Lune par les astronautes de la mission Apollo 11 qu’elle rencontre en 1969. Elle récompense également des centaines de scientifiques influents : la primatologue Jane Goodall est faite Dame-Commandeur de l’Empire britannique et le pionnier de l’ADN James D. Watson est fait Chevalier de l’Empire britannique.