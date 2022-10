L'histoire de ces cinq dirigeants mêle réalité et fiction

Il est difficile de déterminer avec certitude si Shaka était vraiment aussi meurtrier que les histoires le décrivent. Les écrivains européens étaient encouragés à le dépeindre comme un homme assoiffé de sang, et les détails concernant son éducation ne peuvent être confirmés. Cependant, on ne peut nier l’influence durable qu’il exerça sur les populations d’Afrique australe.

TECUMSEH

Le chef visionnaire des Chaouanons, Tecumseh, passa sa vie à lutter contre la mainmise des États-Unis sur les terres amérindiennes, et finit par perdre. Lui et son frère Tenskwatawa, « le prophète », acquirent une réputation de personnages à la puissance spirituelle, capables de voir l’avenir.

Né en 1768 dans ce qui est aujourd’hui l’Ohio, Tecumseh était un guerrier et un orateur réputé. Il souffrit aux mains des soldats américains qui, dans leur chemin vers l’Ouest, brûlaient les maisons qu’ils rencontraient, les unes après les autres. Il voyagea dans tout l’Est du pays pour rallier d’autres nations amérindiennes à la cause de la résistance, et rassembla des tribus dans une communauté connue sous le nom de Prophetstown.

En 1811, Tecumseh prédit le tremblement de terre dévastateur de New Madrid, qui eut lieu plus tard cette année-là, en disant : « Le Grand Esprit est en colère contre nos ennemis ; il parle dans le tonnerre, et la Terre engloutit les villages et boit le Mississippi ». En effet, pendant le tremblement de terre, le fleuve reflua. Il annonça également à ses disciples que la Grande Comète de 1811 était un signe de bonne chance, et le nom Tecumseh signifie « étoile filante ». Malgré ces présages, la fédération de Tecumseh fut finalement vaincue par les forces américaines pendant la guerre de 1812, et le chef fut tué au combat en 1813.