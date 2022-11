États-Unis : un Toutankhamon a un jour habité la Maison Blanche

SÉANCE PHOTO

Afin de gommer les aspérités de ce candidat crispé et emprunté, on envoya aux électeurs de tout le pays un portrait de Herbert Hoover souriant et tenant King Tut, qui a l’air mal à l’aise, par les pattes avant. Le New York Times dit alors de celui-ci qu’il s’agissait « d’une des photos les plus heureuses du dirigeant ».

« C’est une excellente photo. Il a l’air bien plus détendu que sur bon nombre de ses photographies prises en contexte formel. Cela n’a pas pu lui faire de mal politiquement parlant, c’est certain, et ça l’a peut-être même immensément aidé », explique Spencer Howard, archiviste au Musée-librairie présidentiel Herbert-Hoover.

« Hoover est le premier à s’être affiché avec un chien durant une campagne électorale », ajoute Andrew Hager, historien résident du Musée des animaux présidentiels.