Irak : de magnifiques œuvres découvertes sur un site détruit par l'État islamique

Ces œuvres d’art anciennes survécurent à la fois au sac de Ninive par les Babyloniens et les Mèdes en 612 avant notre ère, et à la destruction causée par l’État islamique au 21e siècle. Malgré cela, les portions de reliefs sont si bien préservées qu’elles semblent avoir été taillées tout récemment, ce qui émerveille les archéologues.

« Elles sont meilleures que celles du British Museum », affirme Michael Danti, professeur d’archéologie à l’université de Pennsylvanie et directeur du projet conjoint irako-américain. « Elles montrent vraiment le travail en haut-relief, les détails des sculptures de Sennachérib qui étaient révolutionnaires à l’époque. »

(À lire : Découverte de reliefs assyriens extrêmement rares en Irak.)

UNE DÉCOUVERTE INATTENDUE

Le site improbable de cette remarquable découverte a récemment fait l’objet de violentes destructions. Au cours d’une campagne de terreur à travers le nord de l’Irak et de la Syrie entre 2014 et 2017, l’État islamique a pris pour cible la ville antique de Ninive. À son apogée, vers 700 avant notre ère, cette dernière était la capitale de l’Empire néo-assyrien et la plus grande ville du monde. La citadelle de Ninive, qui abrite des palais construits par Sennachérib et son petit-fils Assurbanipal, était entourée d’un mur de plus de 11 kilomètres de long ponctué de dix-huit portes.

La porte Mashki, qui se trouve à côté du fleuve Tigre, a été restaurée dans les années 1970 après avoir été reconnue comme un monument précieux de l’héritage antique des résidents de l’actuelle Mossoul. Elle a été détruite par l’État islamique en avril 2016.