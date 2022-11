Le diable de Jersey, la terrifiante créature légendaire qui hante les forêts du New Jersey

Le New Jersey est un État où il fait bon vivre. Situé entre New York et Philadelphie, c’est l’État le plus densément peuplé des États-Unis, avec plus de 450 personnes par kilomètre carré. Bien que réputé pour ses banlieues, le New Jersey est doté d’une vaste étendue de nature : les Pine Barrens. Également connue sous le nom de Pinelands, cette immense zone forestière couvre plus de 445 000 hectares, soit 22 % de la superficie totale de l’État.

Le sol sablonneux, les forêts denses et les cours d’eau cristalline des Pine Barrens sont en grande partie inexploités… mais ils abritent une entité monstrueuse : le diable de Jersey. Cette créature aux ailes géantes de chauve-souris, à la tête de cheval, aux yeux rouges et aux griffes acérées, hante les landes et effraie les habitants de la région depuis près de 300 ans.