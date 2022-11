Quand les objets du quotidien lèvent le voile sur la Rome antique

ROME ET SA MONNAIE

Les Romains n'ont pas inventé l'utilisation de la monnaie, les Grecs s'en servaient déjà depuis des siècles, mais ils en ont fait un art. Au départ, les pièces étaient frappées sur du bronze, puis avec l'expansion de l'Empire, l'argent et l'or amassés lors des campagnes militaires sont devenus la base du système monétaire. Les dénominations et les valeurs ont évolué au fil des siècles, avec certaines exceptions comme le sesterce et le denier qui figurent parmi les pièces les plus célèbres de l'histoire.

Malheureusement, c'est également la monnaie qui a causé la perte de Rome. Au 2e siècle, les Romains ont vécu une série de désastres économiques, parmi lesquels la peste antonine de l'an 165, la hausse des dépenses militaires pour protéger la frontière septentrionale de l'envahisseur germain, ou encore les guerres civiles et l'agitation sociale. À l'heure où le pouvoir impérial frappe plusieurs millions de pièces pour couvrir les dépenses, Septime Sévère (193 - 211) décide de réduire la quantité d'argent composant chaque denier, une décision qui ébranlera la confiance publique envers la monnaie romaine et alimentera l'inflation. La situation aboutira à la crise du 3e siècle (235 - 284), cinquante années durant lesquelles vont se succéder plus de vingt empereurs. L'inflation aura raison des richesses de 99 % de la société, déclenchant de multiples émeutes et guerres civiles. La solution de l'empereur Dioclétien sera de diviser cet empire aux abois, et l'Empire romain ne sera plus jamais le même.

Les archéologues ont mis au jour une multitude de pièces différentes retraçant l'ascension et la chute de l'Empire.

