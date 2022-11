Qui était vraiment la femme seule de l'île San Nicolas ?

LES PEUPLES NATIFS DE CALIFORNIE

Aujourd’hui, les chercheurs continuent d’en apprendre davantage sur les cultures qui prospérèrent pendant des siècles sur les Channel Islands. Les Chumash auraient vécu sur le continent californien ainsi que sur quatre des Channel Islands : Santa Cruz, Santa Rosa, San Miguel et Anacapa.

Les habitants des Channel Islands du Sud, Santa Barbara, Santa Catalina et San Clemente, furent reliés aux Gabrieleños, des peuples natifs recrutés par les missionnaires espagnols pour travailler à la Mission San Gabriel Arcángel au 18e siècle. Morris et ses collègues notent que « ces dernières années, les termes Tongva et Kizh, enregistrés dans le vocabulaire du milieu du 19e siècle et du début du 20e siècle, ont également été utilisés comme noms pour désigner les Gabrieleños. » Les cultures de ces groupes peuvent également être liées à celle des Nicoleños.

La recherche de nouvelles informations sur la femme seule continue. Morris et ses collègues se sont tournés vers les Nicoleños de Los Angeles, et recherchent des descendants vivants de la tribu. C’est l’occasion, selon l’historienne, de rendre hommage à la femme seule et de reconnaître la résilience des peuples natifs californiens face à la colonisation et au dénigrement incessants. « Ils vécurent sur ces terres pendant des milliers d’années. Ils continuent à vivre aujourd’hui. » Des recherches plus approfondies permettront peut-être d’en savoir plus sur ce que devint le peuple de la femme seule, longtemps après sa mort ; réfutant un autre mythe né sur cette île isolée et balayée par les vents.