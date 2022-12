150 ans après, ce mystérieux meurtre commis dans l'Arctique reste une énigme

À l’instar de nombreux Américains et Britanniques du milieu du 19e siècle, Charles Francis Hall était captivé par les récits de l’expédition de Sir John Franklin, menée en 1845 afin de trouver le passage du Nord-Ouest, une route maritime légendaire dans l’Arctique reliant les océans Atlantique et Pacifique. L’ampleur de la tragédie (2 navires coulés et 129 morts) et le mystère entourant le sort de Franklin et de son équipage donnèrent lieu à de nombreuses expéditions, dans le but de découvrir ce qu’il s’était réellement passé.

« [Charles Francis] Hall était un homme très excentrique, sans doute le type le moins susceptible de devenir explorateur de l’Arctique », explique Russell A. Potter, professeur au Rhode Island College. Peu éduqué, ce père de famille menait une vie tranquille de graveur et d’éditeur modeste à Cincinnati, dans l’Ohio. Mais l’intérêt qu’il portait pour la quête vouée à l’échec de Franklin s’est transformé en une obsession pour l’Arctique et une mission personnelle destinée à trouver des survivants.

À la fin des années 1850, plusieurs expéditions avaient permis de retrouver le corps et des objets des membres de l’équipage de Franklin, réduisant les espoirs de trouver des survivants. Cela n’empêcha cependant pas Charles Francis Hall, alors âgé de 39 ans, de quitter l’Ohio pour l’Arctique en 1860 pour, s’il le pouvait, sauver des naufragés.

EN ROUTE POUR LE PÔLE NORD

L’homme se rendit dans l’Arctique à deux reprises pendant les années 1860. S’il ne trouva aucun survivant de l’équipe de Franklin, il vécut cependant parmi les Inuits pendant près de huit ans et fut le premier à décrire leur culture de manière aussi détaillée.

À son retour à Washington en 1869, Charles Francis Hall avait une nouvelle lubie : partir pour le pôle Nord, devenu le principal objectif des explorateurs de l’Arctique en lieu et place du passage du Nord-Ouest. Outre le fait que la recherche de ce passage était coûteuse, ce dernier était également considéré par beaucoup comme non rentable d’un point de vue commercial. Grâce à un travail de lobbying important, Hall parvint à obtenir le soutien du président Ulysses S. Grant.

Le Congrès débloqua 50 000 $ pour l’expédition, la première entièrement financée par le gouvernement fédéral. Un bateau à vapeur à pale utilisé par l’Union lors de la guerre de Sécession fut rénové pour affronter la banquise arctique, sa coque renforcée avec du chêne et sa proue recouverte d’acier. Renommé l’U.S.S Polaris, le navire quitta New York le 29 juin 1871 avec à son bord vingt-cinq membres d’équipage, dont le guide inuit Ipirvik et son épouse Taqulittuq ainsi que leur petit garçon. Le bateau fit escale au Groenland, où l’équipage fut rejoint par le guide et chasseur Inuk Hans Hendrick et sa famille.