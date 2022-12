États-Unis : la légende du « chat démoniaque » qui hanterait le Capitole

Selon Samuel Holliday, directeur des opérations et des bourses à la U.S. Capitol Historical Society (USCHS), nombreuses sont les personnes qui auraient pu à l’époque apercevoir un chat mystérieux se balader sur les lieux. En effet, la première année de la guerre de Sécession, les soldats de l’Union avaient pour ordre de se retrancher dans la Chambre des représentants et dans le Sénat en cas d’attaque confédérée. Plus tard cette année-là, le bâtiment fut transformé en hôpital temporaire pour les soldats blessés au combat.

(Ce que les chats pensent de nous… pourrait vous surprendre.)

Il est probable que des chats aient vécu au Capitole durant la guerre de Sécession. À l’époque, il était monnaie courante d’avoir des chats pour attraper les rats, lesquels devaient pulluler considérant les vingt grands fours situés dans les sous-sols qui produisaient chaque jour 10 000 rations de nourriture à destination des soldats.

Les officiers de police du Capitole qui patrouillaient dans le bâtiment la nuit sont peut-être eux aussi à l’origine de la légende. Selon Samuel Holliday, il leur incombait à l’époque de capturer les animaux errants sur les lieux. « Par exemple, en 1904, les gardes ont dû attraper un cheval égaré au lasso et, en 1910, [ils ont attrapé] trente-et-un chiens », raconte-t-il. Steve Livengood, guide touristique au Capitole, soutient qu’un garde ayant trop bu a pu inventer (et propager) cette histoire afin d’obtenir un jour de congé.

Quelle que soit la source de la légende, celle-ci n’a fait que prendre de l’ampleur au fil des années. En 1935, un policier du Capitole affirma au Washington Post qu’il avait fait usage de son arme sur un gros chat noir doté « des proportions généreuse de Mae West et du tempérament de Bela Lugosi ». À cette période, certains croyaient que le chat était tigré et doté d’yeux pareils à des phares, et soutenaient qu’on pouvait également l’apercevoir à la Maison Blanche.

(États-Unis : Un Toutânkhamon a un jour habité la Maison Blanche.)

QU’EN EST-IL DU CHAT DÉMONIAQUE DE NOS JOURS ?

Le principal élément ayant bâti la renommée du Demon Cat pourrait être une série d’empreintes de pattes. On peut les apercevoir sur le ciment du sol de la Small Senate Rotunda (la petite rotonde du Sénat), près de l’entrée de l’ancienne Chambre de la Cour Suprême.

L’Architect of the Capitol, le service fédéral en charge du maintien et de la préservation du bâtiment du Capitole, attribue ces empreintes de pattes aux chats tueurs de rats qui erraient autrefois sur les lieux. Mais ceux qui croient au mythe du chat démoniaque ne sont pas du même avis. Selon eux, ces empreintes ne seraient apparues qu’après que la rotonde eut frôlé la destruction à la suite d’une explosion survenue en 1898 ; explosion dont ils accusent le chat malveillant d'être responsable, même si les archives officielles attribuent l'accident à une explosion de gaz. Selon les partisans du mythe, les initiales D.C. gravées au même endroit signifieraient Demon Cat.

Bien que les empreintes et les initiales aient été préservées à l’intérieur du Capitole pour la postérité, Steve Livengood affirmait à Atlas Obscura en 2018 qu’il n’y avait eu aucun signalement de chat démoniaque ces dernières années.

Ce qui n’est pas le cas concernant les tristement célèbres rats du Capitole puisqu’une infestation a été signalée en 2022 près de la garderie de la Chambre des représentants. D’ailleurs, selon le Washington Post, les surmulots ont fait un retour post-confinement très remarqué dans le District de Columbia qui a donné lieu à 13 300 plaintes en 2022. Il est peut-être temps que le Demon Cat reparaisse… au nom de la lutte contre les nuisibles.