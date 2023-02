Pour l'explorateur Paul Salopek, « migrer est une solution et non un problème »

Tout cela parce que l’agriculture parvint, il y a 12 000 ans, à dompter la nature sauvage et la faune laineuse, contraignant ainsi l’Homme et son génie à gagner son pain sur une seule parcelle de terre. Depuis lors, nos frères et sœurs qui parcourent le monde sont qualifiés d’individus marginaux, de gens de seconde classe : les migrants sont rejetés pour être prétendument trop faibles, craints car on les croit dangereux, méprisés pour être soi-disant trop arriérés ou jugés trop compétitifs pour qu'on leur fasse confiance. Les sociétés sédentaires ont essayé d’exterminer les cultures nomades, qu’il s’agisse des Sioux ou des Roms, pendant des siècles. (Les gouvernements abhorrent les populations nomades car elles défient leur contrôle.) Aujourd’hui, c’est le vaste groupe mondial de travailleurs immigrés clandestins qui subit une intolérance et une exploitation quasi-universelles. Même les immigrés légaux font face à des barrières bureaucratiques pour être relogés. Quant aux réfugiés, bien qu’on plaigne leur sort, ils sont souvent infantilisés et vus comme de pauvres victimes. (C’est une bonne chose d’éprouver de la compassion, bien sûr, mais l’extranéité dépouille les réfugiés de leur capacité d’agir, éclipsant leur force intrinsèque de survivants.)

Pourtant, voici ce que je conclus après 22 millions de pas et le privilège d’avoir parcouru le monde à la manière de nos ancêtres de l’Âge de pierre : migrer est une solution et non un problème. Et le néo-nomadisme tend de plus en plus à ressembler à la stratégie des gagnants.

Dans l’est de la Turquie, je suis tombé sur plus de 1 000 km de sillons de blé et de tomates au nord du Caucase. Ces champs, les premiers de l’Histoire, font désormais partie des 25 à 30 % des terres agricoles du monde qui s'épuisent drastiquement du fait de leur surexploitation. Que se passe-t-il lorsque s’amenuise la fertilité des sols, l’atout majeur dont purent jouir les hommes du Néolithique ? Peut-on vraiment s'attendre à ce que les millions d'agriculteurs locaux restent sur place ? Et qu'en est-il des millions de personnes qu'ils ne nourrissent plus ? Les migrations, qu’elles soient contrôlées ou non, feront partie de ce dénouement.