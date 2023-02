États-Unis : Les couvre-lits colorés de cette artiste afro-américaine ont inspiré des générations d’artisans

Sur une photographie que le temps a couvert de petites taches, une femme regarde droit devant elle. Ses mains robustes aux longs doigts fuselés tiennent une chute de tissu. Elle porte un tablier. À y regarder de plus près, on s’aperçoit qu’il ne s’agit pas là que d’une modeste icône domestique. On a affaire à une profession de foi artistique. Le tissu de son tablier est fait d’un coton peu onéreux tout ce qu’il y a de plus banal mais est embelli par des bords festonnés et une profusion peu commune d’appliqués en forme de soleils. Ces soleils rappellent ceux qui se trouvent sur deux couvre-lits de la fin du 19e siècle également cousus par cette femme : Harriet Powers, une Afro-Américaine originaire d’Athens, en Géorgie. Née en esclavage, Harriet Powers finirait par transcender sa condition pour exprimer sa vision puissante et créative au moyen de carrés de tissus cousus les uns aux autres.

On peut se faire une idée de sa vision grâce à un couvre-lit de sa création (le Pictorial Quilt) qui fait partie de la collection du Musée des Beaux-Arts de Boston (MFA). Son autre chef-d’œuvre ayant résisté à l’épreuve du temps, le Bible Quilt, peut être admiré au Musée national d’histoire américaine de la Smithsonian Institution. Les deux datent de la fin du 19e siècle. Si la fabrication de couvre-lits ne trouve pas sa source aux États-Unis, elle entretient toutefois un lien fort avec le pays. Ces couvertures étaient à la fois pratiques et artistiques, souvent profondément personnelles, et reflétaient les artistes eux-mêmes.