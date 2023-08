Ces cinq forces d'élite ont changé l'Histoire

Les archers à cheval mongols constituaient un groupe de guerriers redoutables et renommés qui jouèrent un rôle crucial dans les succès militaires de l'Empire mongol. Cet énorme territoire des 13 e et 14 e siècles prit naissance dans l'actuelle Mongolie et, au fil du temps, s’étendit à la suite de conquêtes en Chine, en Asie centrale, au Moyen-Orient et jusqu’à certaines parties de l'Europe de l'Est. Selon les chroniqueurs chinois : « Par nature, [les Mongols] sont doués pour l'équitation et le tir à l'arc. Par conséquent, ils ont pris possession du monde grâce à l'avantage qu’ils tiraient de l'arc et du cheval. »

Dès leur plus jeune âge, garçons et filles montaient à cheval et s'affrontaient. Dès qu'ils pouvaient atteindre les étriers, ils apprenaient à manier l'arc mongol, recourbé, fait de corne, de bois et de tendon. Debout sur les étriers, les archers montés mongols pouvaient avancer et tirer vers l'arrière ; leurs flèches volaient à plus de 320 mètres et, à courte distance, transperçaient les armures. Les cavalières qualifiées défendaient leur tribu lorsque les soldats étaient absents et rejoignaient parfois le front aux côtés de leurs homologues masculins.