La grande popularité des bouledogues remonterait à la Rome antique

La plupart des chiens de l’époque romaine étaient destinés à la garde, à la chasse et à la protection des troupeaux, et les blessures retrouvées sur leurs os indiquent qu’ils étaient, bien souvent, les victimes de mauvais traitements. Le chien de Tralles, quant à lui, ne présente aucune blessure de ce type, et l’analyse de ses dents laisse penser qu’il mangeait peu d’aliments durs. Pour Onar et ses collègues, ces observations, associées à la petite taille estimée, suggèrent donc qu’il s’agissait bel et bien d’un chien de compagnie aimé de ses propriétaires (catella), et non d’un chien de chasse (canis venaticus) ou d’un chien de garde (canis villaticus).