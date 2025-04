Où le pape François sera-t-il enterré ?

Mais de toutes les dépouilles pontificales de Saint-Pierre, c’est celle du pape Formose, qui occupa le Saint-Siège de 891 à 896, qui a vécu le plus d’aventures post-mortem. Sept mois après sa mort, le successeur de Formose, le pape Étienne VI, exhuma son corps, le vêtit des habits de la papauté et le jugea pour avoir usurper le titre de pape. Malgré les efforts du doyen désigné pour défendre le défunt Saint-Père, Formose fut reconnu coupable. Son corps fut alors dépouillé de ses atours et vêtu de haillons. On coupa les trois doigts de sa main droite, qu’il utilisait pour ses bénédictions. Formose fut jeté dans les eaux du Tibre, mais son corps s’échoua sur ses berges, en aval et on dit alors que son cadavre était toujours capable de miracles. Une révolution populaire destitua et jeta aux fers le pape Étienne VI, qui mourut étranglé en prison en 897. Les restes de Formose furent rendus à la basilique Saint-Pierre.