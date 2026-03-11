Marie Stuart : martyre ou manipulatrice ? Le destin d’une reine en sursis

Rares sont les femmes au cours de l’histoire à avoir été une source d’inspiration aussi importante pour la littérature et l’art que Marie Stuart. Sa vie a captivé les artistes à travers les siècles, comme en attestent la pièce de théâtre de Friedrich von Schiller, l’opéra de Gaetano Donizetti ou encore les innombrables films et biographies sur la souveraine écossaise. Dans une biographie écrite par Stefan Zweig, l’auteur autrichien fait remarquer que la vie de Marie et sa force de caractère ont été façonnées par la controverse dont elle faisait l’objet depuis sa naissance : « Il ne lui a jamais été permis de développer son égo sans entrave. Pendant toute sa vie, elle a été un pion politique, reine ou héritière du trône, alliée ou ennemie, mais jamais un simple enfant, une fille ou une femme ». Deux rôles opposés ont été attribués à Marie Stuart : martyr aux yeux de l’Église catholique ; hérétique aux yeux des anglicans. Paradoxalement, ce que les historiens savent de sa vie obscurcit la vérité à son sujet.