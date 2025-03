Comment l'empire perse a fait main basse sur les territoires de Rome (et capturé son empereur)

UN EMPIRE VARIÉ

Les rois sassanides régnèrent sur des personnes issues de nombreuses cultures et ethnies. La Route de la soie traversait directement leurs territoires et faisait venir non seulement des richesses mais également un nombre colossal de marchands originaires d’Asie centrale, d’Inde, de la péninsule arabique, d’Égypte, de l’est du bassin méditerranéen, du Caucase, de Grèce et de Rome. L’influence extérieure de ces personnes enrichit les Sassanides financièrement et culturellement, mais compliqua la pratique du pouvoir.