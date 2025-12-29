Calakmul : les ruines cachées du grand royaume du Serpent ont failli disparaître

Cyrus Longworth Lundell transmit sa documentation du site (photos et carte) à Sylvanus G. Morley, directeur d’un projet de recherche de l’Institut Carnegie de Washington à Chichén Itzá, autre site important de la péninsule du Yucatán. Peu après, Sylvanus G. Morley dirigea la première expédition à Calakmul et fut impressionné par l’échelle de la cité et par ses monuments sculptés. En 1934, une autre expédition fut organisée, cette fois-ci par Karl Ruppert et John H. Denison, qui réalisa les premiers plans détaillés du site.

En dépit de l’effet produit initialement par Calakmul sur les explorateurs et les autorités mexicaines, le site ne fut pas fouillé outre mesure et demeura connu des chicleros uniquement. Durant les années 1960 et jusque dans les années 1980, alors que la demande en artefacts mayas bondissait chez les collectionneurs et les organisateurs d’expositions, cette cité isolée au cœur de la jungle subit d’importants pillages. Bon nombre des stèles les mieux préservées, représentant des membres de la famille royale maya vêtus de leurs plus beaux atours le jour de leur intronisation, furent sciées. Ne demeurèrent sur place que les faces vierges ou les côtés moins détaillés des stèles qui, dans certains cas, furent dégradées par des touristes.

TRÉSORS CACHÉS

En 1975, le mayaniste et épigraphiste Eric von Euw commença à cataloguer les inscriptions et les images présentes sur les monuments. Mais les fouilles systématiques ne commencèrent qu’en 1982, sous la direction de l’archéologue William J. Folan.