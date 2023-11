Le mythique théâtre de Néron a été découvert

« Rien n'est si faible ou instable que le renom d'une puissance qui ne s'appuie pas sur une force à elle », écrivait Tacite. L’arrivée au pouvoir de cet empereur complexe résultait en effet des manigances de sa mère Agrippine , cruelle descendante de l’empereur Auguste et jeune sœur de Caligula, qu’elle tenta de faire assassiner. Pour se rapprocher du pouvoir, elle séduisit son oncle, Claude , et attendit les dix-sept ans de son fils Néron pour empoisonner l'empereur vieillissant. Néron monta sur le trône, accompagné de sa mère, alors au plus près de la réalité du pouvoir. Les pièces de monnaie de l’époque sont d’ailleurs frappées de leurs deux visages.

Le jeune empereur, marié à la fille de Claude, Octavie, pour légitimer son ascension au pouvoir, était très attentif aux conseils de ses précepteurs qui l’éloignaient volontairement de sa mère. Pourvu d’une grande sensibilité au sort du peuple et des exilés, il mena une série d’entreprises qui visaient à supprimer l’impôt et rapatrier ceux qui avaient été injustement bannis. Plus tard détesté par les hautes classes de la société romaine, il fut probablement au début de son règne l’empereur romain le plus aimé du peuple. Il se dédia de plus en plus à sa passion pour les arts, et céda à son amour pour Poppée, sa seconde épouse.