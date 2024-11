Devrions-nous déterrer les morts ? Quand l'archéologie suscite la controverse

Les études de DeWitte ont contribué à nous apporter une meilleure compréhension des épidémies actuelles. « Beaucoup pensent que la peste noire tuait tout le monde, sans distinction », affirme-t-elle, « qu’ils soient en bonne ou mauvaise santé, riches ou pauvres, hommes ou femmes, rien de tout cela n’aurait eu d’incidence sur la maladie. »

Cependant, en recherchant des « marqueurs de stress non spécifiques », c’est-à-dire des signes de maladie et de malnutrition présents dans les os et les dents, DeWitte a révélé une tout autre réalité. Une croissance osseuse excessive sur un tibia pouvait par exemple indiquer que des infections des tissus mous de la jambe s’étaient propagées à l’os.

Des lignes présentes sur les dents peuvent également indiquer que le défunt a subi une maladie infantile : si un enfant souffre de malnutrition ou d’une maladie, l’émail cesse temporairement sa formation. S’il survit, cette dernière reprend là où elle s’est arrêtée.

DeWitte en a conclu que les individus qui étaient déjà en mauvaise santé étaient plus susceptibles de mourir de l’épidémie de peste noire que les individus en bonne santé. Le taux de mortalité était également plus élevé chez les personnes âgées que chez les jeunes.

Ces travaux suggèrent des moyens de cibler les efforts lors de futures épidémies. « Nous devrions nous attendre à ce que les risques varient en fonction de facteurs biologiques et sociaux. »

Bien que des chercheurs aient salué le travail de DeWitte, un professeur d’histoire a publié un article dans lequel il qualifiait la bioarchéologues et ses collègues de « scientifiques pilleurs de tombes ».

Selon DeWitte, cette idée découlerait en partie du passé peu glorieux de l’archéologie. Au cours du 19e siècle et au début du 20e siècle, cette discipline était essentiellement pratiquée par des explorateurs fortunés, qui considéraient que tout ce qu’ils trouvaient leur appartenait, et par des personnes peu recommandables engagées par des musées pour acquérir des artefacts, dont des restes humains, destinés à rejoindre leurs collections.

L’archéologie était également entachée de racisme. Les chercheurs du 19e siècle cherchaient des restes amérindiens pour prouver leurs théories sur l’infériorité des personnes « non-blanches ». Des tombes furent ainsi pillées et des morts récents retirés des champs de bataille. Ce n’est que dans les années 1960 et 1970 que des archéologues professionnels établirent enfin une liste de directives éthiques.

Les bioarchéologues d’aujourd'hui s’efforcent de respecter et de maintenir cette éthique, d’après DeWitte, qui estime que sa profession apporte une contribution unique à la société en corrigeant les oublis de l’Histoire.

« Les archives écrites sont majoritairement biaisées en faveur des hommes et des personnes riches, surtout dans le cas de l’époque médiévale. Si nous voulons connaître l’expérience des femmes, des enfants et des plus pauvres, la seule façon d’y parvenir est souvent d’examiner les données renfermées dans les squelettes. »

CONSULTER LA DESCENDANCE

L’opinion relative aux fouilles et études de restes humains tend à varier d’un pays à l’autre. Tandis que les Britanniques y sont globalement favorables, en Israël, dans les années 1990, les juifs ultra-orthodoxes, dont la croyance veut que le corps humain ne soit jamais profané, se sont révoltés contre cette pratique. La loi israélienne stipule désormais que toute dépouille juive trouvée sur un site archéologique doit être transférée au ministère des Affaires religieuses afin d’être enterrée.

Les Hawaïens, de leur côté, croient que les ossements constituent un lien entre le monde physique et le monde des esprits. Selon Simon Mays, archéologue britannique et biologiste spécialiste du squelette humain, l’opposition à l’excavation de restes humains est rare dans le sud de l’Europe, car les corps sont généralement enterrés juste assez longtemps pour pouvoir se décomposer, après quoi les os sont retirés des tombes et placés dans des ossuaires.

En fin de compte, selon Zimmerman de l’Université de l’Indiana, le plus important lorsque l’on évalue s’il est éthique ou non de déterrer des restes humains, c’est de savoir si « toutes les parties concernées ont leur mot à dire, et non pas seulement la communauté scientifique ».