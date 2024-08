Découverte d'une mystérieuse mosaïque en coquillages dans les souterrains de Rome

La Domus del Vicus Tuscus avait cependant, semble-t-il, une place toute particulière à en juger par les récentes découvertes. « La domus a été anéantie par les Horrea Agrippiana, les célèbres entrepôts construits par Agrippa [ancien consul et général romain, ndlr], gendre de l’ empereur Auguste », retrace Federica Rinaldi . Mais, protégée au fil des siècles par l’accumulation de boue et de terre issue de l’érosion de la colline du Palatin, la domus a pu préserver en son sein une pièce tout à fait remarquable dans un état de conservation exceptionnel.

Les archéologues ont découvert ce qu’ils qualifient de Specus aestivus, ou grotte d'été, parcourue de quelques tuyaux d’irrigation en plomb serpentant entre des murs finement décorés. Cette salle de banquet à la forme si particulière était le théâtre de festivités estivales à l’occasion desquelles les convives profitaient de magnifiques jeux d’eau. Associant le goût du luxe et du raffinement à la douceur des mets, musiques et agréables distractions, l’hôte de maison transportait de ravissement ses convives devant une mosaïque unique au monde.

D’une part, cette mosaïque dite « rustique » réalisée au cours des dernières décennies du 2 e siècle avant notre ère, n’est pas composée de tesselles traditionnelles . « Les matériaux utilisés sont très précieux, reprend Federica Rinaldi. Il y a du bleu égyptien, du corail probablement récolté dans la mer Rouge et, surtout, une grande quantité de verre polychrome caractérisé par différents types de travaux à chaud (millefiori ou « ruban »). On retrouve également une rare pâte de verre bleuâtre dans le design qui provient probablement de l'ancienne ville égyptienne d' Alexandrie . »

Ces matériaux exotiques et colorés comme les tesselles de bleu égyptien, étaient particulièrement prisés et difficiles à se procurer. Fait d’autant plus marquant dans le cas du verre à cette époque antérieure à l'invention de la sarbacane qui ne survient qu’au milieu du 1er siècle avant notre ère. « Le choix de ces matières rares et lointaines témoigne d’un phénomène de mode typique de cette période : la luxuria asiatique qui s'inspire du goût et des richesses des dirigeants hellénistiques et orientaux. »