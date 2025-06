Paris : il y a 200 ans, les touristes affluaient pour voir… des corps en décomposition

LA SCÈNE INSOLITE D’UNE OBSESSION DES FAITS DIVERS

Un changement s’opéra dans les années 1860. Les Parisiens ne cessaient de visiter la morgue ; ils y étaient devenus accros.

La presse avait sa part de responsabilité dans cette opération. Les journaux illustrés attiraient une audience grandissante et les lecteurs y suivaient les histoires sensationnelles des cas les plus mystérieux. Les visiteurs ne venaient plus seulement pour regarder, mais pour suivre un divertissement et assister aux dénouements des affaires.

Ce nouvelle « petite presse » devint vite populaire auprès des lecteurs qui pouvaient assouvir leur morbide curiosité avec des unes criardes, des spéculations et des illustrations d’artistes de cadavres. Comme l’explique Catriona Byers, les lecteurs pouvaient suivre les affaires depuis leurs débuts, avec les rapports publiés dans la presse, jusqu’aux jugements finaux, en passant par des visites à la morgue. C’était une première forme de consommation de faits divers sérialisés.

Certains cadavres attiraient tout particulièrement l’attention. Les jeunes femmes découvertes dans des conditions nébuleuses ou compromettantes devenaient des obsessions publiques. « L’idée derrière cela, c’était que les femmes étaient faites pour rester dans les espaces privés », explique Vanessa Schwartz. Mais leur présence dans la morgue les exposait à tous, signifiant le « déclin de leur ordre domestique ».

La technologie ne fit qu’intensifier l’obsession. Les vitrines permettaient une observation continue, la réfrigération étendait la durée d’exposition et les masques en cire cachaient la décomposition au public. Chaque innovation permettait de s’attarder un peu plus longtemps, de regarder à travers les fenêtres, d’observer avec attention le marbre froid et, parfois, les visages sculptés dans la cire.

Et nul ne s’en privait. À la fin du 19e siècle, la morgue attirait plus de visiteurs que le Louvre et quatre fois plus que la tour Eiffel, pourtant toute nouvelle à cette époque.

Même les plus grands noms de la littérature n’y étaient pas insensibles. Charles Dickens s’est rendu plus d’une fois à la morgue, une fois même le jour de Noël. Mais c’était Émile Zola qui en était le plus grand admirateur. Dans le roman qu’il publia en 1867, Thérèse Raquin, la morgue n’est pas seulement qu’une toile de fond gothique, mais une critique d’une société obsédée par le spectacle.