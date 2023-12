Hérode, le souverain méprisé qui modernisa la Terre sainte

Ces rapports auraient pu mener à la chute d’Hérode, car Marc Antoine, qui tentait de se défaire d’Octavien (le futur empereur Auguste), fut lui-même vaincu lors de la bataille d’Actium en l’an 31 avant notre ère.

Le triomphant Octavien exigea une audience avec Hérode. Craignant pour sa vie, le roi judéen prêta allégeance à Octavien qui le confirma à son poste de roi. L’historien juif Flavius Josèphe écrit qu’Octavien considéra la fidélité d’Hérode envers Marc Antoine comme un bon signe qu’il serait également fidèle à Rome.

En revanche, pour ses pieux sujets juifs, la loyauté d’Hérode envers la Rome païenne et son admiration pour le style hellénistique fleuraient bon la trahison. Tout d’abord, il n’était monté sur le trône de Judée qu’après que des quantités considérables de sang juif eurent été versées par les forces romaines. En outre, sa lignée était loin d’être considérée comme pure. Enfin, la famille d’Hérode s’était convertie au judaïsme, mais la famille de son père descendait d’Édom et sa mère était arabe. Et pire que tout encore, Hérode piétinait les coutumes et les lois de la religion juive.

RÉALISATIONS SUPRÊMES

Hérode cultiva savamment son image de personne raffinée imprégnée de culture gréco-romaine. Si les auteurs du Nouveau Testament voyaient en lui un tyran, Hérode se voyait comme un parangon de raffinement. Il se lia d’amitié avec d’éminentes personnalités romaines et ne cessa de les inviter dans ses palais de Jérusalem et de Jéricho. La procession de nobles, de philosophes, d’historiens, de poètes et de dramaturges gentils qui se succédaient à la cour royale irrita les Sadducéens et les Esséniens, les principales sectes juives massées à Jérusalem et autour. À bien des égards, les deux groupes étaient tout à fait différents : les Saducéens représentaient l’ordre établi et occupaient d’éminents postes religieux au Temple, tandis que les Esséniens étaient une secte apocalyptique qui voulait voir le judaïsme purifié et réformé. Malgré tout, toutes deux étaient convaincues que le roi corrompait intentionnellement les coutumes juives au sein de sa cour.