Ces lettres codées ont été décryptées... révélant un complot contre la reine Élisabeth Ire

Enfin, ils ont décidé d’essayer avec le français. Selon les estimations de George Lasry, le programme a généré des centaines de milliers de variantes ; peut-être même plus d’un million. Au cours de ce processus, des mots identifiables écrits dans une grammaire féminine ont commencé à apparaître : des termes comme fils et ma liberté.

« La seule raison de parler de votre liberté dans une lettre, c’est de ne pas être libre, fait observer George Lasry. Donc nous avons commencé à comprendre que nous avions affaire à une mère qui était retenue prisonnière. »

Chaque fois que le trio tombait sur un nouveau mot en français, il le verrouillait dans le logiciel afin que ce dernier génère une clé plus précise, processus appelé « méthode d’escalade » en cryptologie. Au bout d’un moment, le programme a fait sortir le nom Walsingham, celui de l’espion d’Élisabeth Ire.

« C’est à ce moment-là que nous avons commencé à soupçonner que ces lettres avaient pu être écrites par Marie, explique George Lasry. Mais quand nous les avons montrées à des historiens, ils nous ont dit que c’était impossible, que nous étions en train de perdre notre temps. »

RÉSOUDRE L’ÉNIGME DE MARIE

Le trio a poursuivi sa quête pendant plusieurs mois. Cependant, les meilleures clés fournies par leur logiciel ne parvenaient à déchiffrer qu’un tiers environ du contenu des messages codés. C’est alors qu’ils se sont aperçus que Marie n’avait pas fait qu’encoder des lettres individuelles de l’alphabet ; elle avait également inventé des symboles pour des noms et des mots distincts mais aussi pour des fractions de mots. Les cryptologues amateurs se sont donc mis à travailler à la main pour essayer de remplir les trous en s’appuyant sur des motifs existants et sur le contexte linguistique, ce que George Lasry compare au remplissage de la plus grande et plus byzantine grille de mots croisés du monde.

« Cela a été incroyablement chronophage, commente-t-il. Nous avons tous un emploi et avons donc dû dédier nos soirées et nos week-ends au projet pendant une année. »

Une fois les messages codés totalement percés à jour, George Lasry les a apportés à John Guy, chargé de cours d’Histoire au Clare College de l’Université de Cambridge et spécialiste de Marie Stuart à la renommée mondiale. En se fondant sur d’anciens messages codés de Marie, John Guy a pu authentifier ces cinquante-sept nouvelles missives codées.

« Il s’agit là de recherches éblouissantes, se réjouit John Guy. Elles marquent la plus importante découverte concernant Marie Stuart depuis plus d’un siècle. »

John Guy et d’autres historiens ont à peine commencé à se plonger dans le contenu volumineux de ces lettres, qui furent toutes rédigées en moyen français et se caractérisent par un style et une syntaxe complexes.

Ils ont toutefois fois déjà réalisé des découvertes d’une grande importance historique. Plusieurs lettres montrent en détail l’astucieuse habileté de Marie en matière de subterfuge politique, qu’il s’agisse de ses tentatives de soudoyer les conseillers d’Élisabeth ou bien de l’orchestration d’un mariage entre cette dernière et le duc d’Anjou, qui était le beau-frère de Marie. On y trouve également consignées ses tentatives de récupération du trône écossais et son implication dans le Complot de Throckmorton de 1583 visant à renverser Élisabeth.

Selon Jennifer DeSilva, de tels détails jetteront une nouvelle lumière non seulement sur l’héritage de Marie Stuart mais aussi sur l’influence de la ligue catholique et les tensions entre les nations européennes.

Un article érudit écrit par George Lasry et son équipe, qui passe en revue les messages codés et leurs solutions, a été publié dans un hors-série de la revue académique Cryptologia le 8 février, date anniversaire de l’exécution de Marie Stuart.

« Ces lettres sont très longues, complexes et difficile à comprendre, indique George Lasry. Je pense qu’elles vont occuper les historiens pendant des décennies. »