Qui était Élisabeth Ire, dernière représentante de la dynastie Tudor ?

LA MENACE ETRANGÈRE

En matière d’affaires étrangères également Élisabeth Ire dut revoir ses positions. L’Espagne était à cette époque le pays le plus puissant du monde et son roi, Philippe II, conspirait pour détrôner la reine d’Angleterre. L’Angleterre était un petit pays aux ressources limitées et Élisabeth autorisa donc les actes de piraterie à l’encontre de l’Espagne et de ses colonies en octroyant des lettres de marques à des corsaires comme Sir Francis Drake ou Sir John Hawkins qui ne tardèrent pas à se faire un nom.

Ces pillages irritèrent Philippe II au plus haut point. Il prépara une flotte immense dans le but d’envahir l’Angleterre et Élisabeth n’eut d’autre choix que de faire face à l’Espagne. Des soldats anglais allèrent à la rencontre de la flotte espagnole sur le littoral anglais et combattirent avec acharnement pour leur liberté. Lors de cette bataille, qui occupe une place particulière dans le cœur des Anglais, l’armada espagnole connut une défaite humiliante.