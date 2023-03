Cette Française a mené l'un des plus grands sauvetages archéologiques de l'Histoire

« C’était comme prêcher dans le désert », écrivit-elle. « J’entendais constamment : “Tu perds ton temps. Pourquoi fais-tu cela ? Ce ne sont même pas des monuments français.” » Pour elle, cet argument n’avait aucun sens : « Je me battais pour une cause qui me concernait en tant que citoyenne du monde, ainsi que pour l’honneur de l’humanité. »

Elle ne défendait rien de moins que le sauvetage archéologique le plus ardu de l’Histoire, un projet d’une ampleur et d’une complexité presque impensables visant à déplacer de fragiles temples de grès sur un terrain plus élevé. Aux énormes problèmes d’ingénierie s’ajoutait le défi d’impulser une coopération internationale à un moment où les tensions politiques mondiales s’intensifiaient. Dans un monde de plus en plus divisé, la vision de Christiane Desroches-Noblecourt était considérée comme idéaliste et extravagante. Cela ne l’arrêta pas pour autant.

UN COMBAT NÉCESSAIRE

Tout au long de sa vie, Christiane Desroches-Noblecourt se dressa contre les hommes qui tentèrent de lui dicter ses faits et gestes. Dans le monde machiste et tumultueux de l’archéologie, les femmes étaient encore extrêmement rares ; en tant que première femme archéologue d’envergure en France, elle fut mise à l’écart et harcelée dès ses premiers pas dans la profession.

En 1938, lorsque Christiane Desroches-Noblecourt fut nommée première femme membre de l’Institut français d’archéologie orientale, un grand centre de recherche sur l’Égypte antique basé au Caire, ses collègues masculins s'indignèrent. « Ils refusaient de partager la bibliothèque ou bien même la salle à manger avec moi. Ils pensaient que je m’écroulerais et mourrais sur le terrain », révéla-t-elle plus tard.