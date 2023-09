Où est la vraie tête de Jean le Baptiste ?

Il existe encore d’autres revendications, plus récentes, concernant certaines parties de la tête et du corps de Jean le Baptiste. Le palais de Topkapi, à Istanbul, affirme détenir le bras droit de Jean le Baptiste, dont il se serait servi pour baptiser Jésus, et possiblement une partie de son crâne . La chapelle dédiée à Jean le Baptiste à la cathédrale de Sienne affirme également être en possession du bras droit de l’homme vénéré.

Les revendications contestées concernant le chef de Jean le Baptiste ne sont qu’un exemple de la façon dont la foi et les mythes entourant les vestiges sacrés se développèrent au Moyen Âge. Sans données génétiques issues d’une figure biblique ou sainte, il est vraisemblablement impossible de jamais authentifier avec certitude une relique, quelle qu’elle soit, et donc celles de Jean le Baptiste. Dans son cas, la difficulté de retracer l’itinéraire emprunté par sa tête à partir du moment où elle fut détachée de son corps ajoute une nouvelle couche d’incertitude ; et il est tout à fait possible qu’aucune des prétendues têtes de Jean le Baptiste ne soit celle d’un homme saint.