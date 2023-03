Comment Catherine II de Russie est devenue la "Grande Catherine"

L’impératrice Élisabeth était de plus en plus frustrée. Bientôt, la première dame de compagnie de Catherine lui souffla qu’en cas de « force majeure » il y avait des exceptions aux règles de la fidélité et qu’elle pouvait « choisir entre S.S. et L.N. » sans être importunée. Ces derniers étaient tous deux des gentilshommes de Pierre ; Sergei Saltykov, homme élégant de 26 ans, fut préféré à Lev Naryshkin, et en 1754 un fils vit enfin le jour. L’identité du père demeure à ce jour encore un mystère. L’impératrice nomma l’enfant Paul et le sépara immédiatement de Catherine. Elle fit de même trois ans plus tard, lorsque cette dernière mit au monde une petite fille. Il est invraisemblable que les deux enfants fussent de Pierre qui, selon Catherine, aurait un jour dit : « Dieu sait où ma femme tombe enceinte. »

Mise à l’écart de ses enfants, constamment ramenée aux « dettes » financières qu’elle entretient vis-à-vis de l’impératrice, et semblant perdre son statut à la cour, Catherine passe ses journées, puis des années, à lire. Des philosophes tels que Voltaire, Montesquieu et Tacite, écrit-elle, « donnèrent lieu à une révolution dans ma façon de penser ». Elle demande à quitter la Russie, requête rejetée par l’impératrice. Elle reste donc, bien déterminée à « garder la tête haute » et, dorénavant, à laisser les autres deviner « sur quel pied danser » quand ils se trouvent en sa présence.

En 1762, l’impératrice meurt d’une attaque et Pierre accède au trône. Sa vraie loyauté à la Prusse devient terriblement évidente : il renonce aux territoires durement conquis par la Russie dans sa guerre face au royaume de Prusse et oblige les officiers russes à porter l’embarrassant uniforme bleu des Prussiens. Le nouveau tsar se met à parler d’épouser une autre femme, interroge l’ascendance de Paul et réprimande Catherine en public en la qualifiant de dura (idiote) lors d’un banquet officiel avant d’ordonner brièvement, sous l’influence de l’alcool, son arrestation.