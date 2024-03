Comment les artistes noirs ont participé à l'essor de la musique country

Francesca Royster raconte s’être réveillée le lendemain du Super Bowl avec de nombreux SMS enthousiastes de ses amis : Beyoncé venait de sortir deux nouveaux singles aux airs de country, et son prochain album (le deuxième acte de sa future trilogie Renaissance) serait une célébration de la musique country.

« Ça a suscité un énorme débat », soutient Royster, professeure d’anglais à l’université DePaul et autrice du livre Black Country Music, paru en 2022. « Des étudiants, des amis, de vieux camarades de fac m’ont appelée pour discuter de la country qui, pendant longtemps, était un peu restée une passion inavouée. »

Si de nombreux auditeurs de musique contemporaine ont découvert la musique country afro-américaine avec le tube « country-trap » de Lil' Nas X « Old Town Road » en 2018, les Afro-Américains écrivent, interprètent et enregistrent de la musique country depuis les années 1920, période à laquelle ce style musical est devenu populaire. À vrai dire, la musique country n’existerait pas telle qu’elle est aujourd’hui sans les contributions et les innovations des musiciens afro-américains.

« L’un des plus gros mensonges racontés par les États-Unis a été de dire que les Afro-Américains ne faisaient pas de country », a écrit le critique culturel Taylor Crumpton dans les jours qui ont suivi l’annonce de Beyoncé. « Les Afro-Américains ont toujours vécu à la campagne. C’est là que nous avons prié. C’est là que nous avons chanté. C’est là que nous avons vénéré. »

Alors que de plus en plus de jeunes artistes country sont acclamés et mis en avant, espérons que l’engouement actuel pour la country dépasse le stade de la simple tendance et pérennise une représentation plus inclusive de la musique country.

L’HÉRITAGE DES AFRO-AMÉRICAINS DANS LA MUSIQUE COUNTRY

La présence des Afro-Américains dans la musique country, bien qu’elle ne soit pas connue de tous, n’est pas vraiment un secret. Le son caractéristique de la Carter Family, la « première famille de la musique country », a été influencé dans les années 1920 par Lesley Riddle, un guitariste et folkloriste Noir américain spécialisé dans le blues et le gospel. Dans les années 1930, alors qu’il était encore enfant, Hank Williams se forma auprès du guitariste noir Rufus "Tee Tot" Payne, tout comme le fit Johnny Cash auprès du musicien afro-américain Gus Cannon une vingtaine d’années plus tard.