Le pharaon excentrique et le « Wikileaks de l’âge du bronze »

Il y a tout juste 3 400 ans, l’un des plus grands, des plus énigmatiques et, pour rester polie, des plus excentriques pharaons d’Égypte eut l’une des idées les plus révolutionnaires de l’Histoire qui ait daigné traverser un esprit. Amenhotep IV, comme on l’appelait alors encore, mit au rebut des millénaires de pratique polythéiste et imposa une religion centrée sur un dieu unique, Aton. Puis, comme il est d’usage de le faire dans de tels moments de démesure, il changea son nom en Akhenaton, ce qui signifiait « celui qui est efficace pour Aton », rien que ça…

Mais il n’y a pas que l’univers spirituel des Égyptiens qui connut un bouleversement aussi profond. Akhenaton déplaça la capitale de la superpuissance au nord de Thèbes, sur un site désertique inhabité. Du jour au lendemain ou presque, une cité sortit de terre à un endroit que l’on appelle aujourd’hui Amarna. Pendant près de trois décennies, cette métropole surgie du milieu de nulle part attira des dignitaires du monde entier.

Trois millénaires plus tard, des centaines de tablettes de ce qui fut brièvement la ville la plus importante d’Égypte furent découvertes à Amarna et dans ses environs (une histoire en soi fascinante et controversée que nous aborderons peut-être un jour). Celles-ci documentent les relations diplomatiques entre l’Égypte et les acteurs majeurs du monde antique. Loin d’être d’indigestes textes diplomatiques concernant les céréales ou les impôts, elles dévoilent des rivalités mesquines, la désobligeance de souverains, la disparition d’une princesse babylonienne, des étalages ostentatoires de richesse et des accusations de cadeaux frauduleux. Selena Wisnom, assyriologue et autrice d’un ouvrage récent intitulé The Library of Ancient Wisdom: Mesopotamia and the Making of History, les surnomme « le Wikileaks de l’Âge du Bronze ».

Derrière les lettres échangées par les monarques et leurs rois vassaux se cache le monde invisible des scribes et des émissaires qui écrivaient et distribuaient ces lettres et qui formaient la colonne vertébrale de la diplomatie antique. Aujourd’hui, de nouveaux éléments mettent en lumière leur travail, montrent comment ils contribuèrent à éviter des crises politiques et (!!) suggèrent qu’au moins l’un d’eux était un agent de l’étranger.

Les lettres d’Amarna constituent l’essentiel d’une collection de 380 tablettes d’argile découvertes à Tell el-Amarna ou dans ses environs, sur la rive orientale du Nil, à peu près à mi-chemin entre le nord (Memphis, près de l’actuelle ville du Caire) et le sud (Thèbes, désormais Louxor) de l’Égypte antique. Les tablettes datent du 14e siècle avant notre ère et couvrent la fin du règne d’Amenhotep III (1399-1350 av. J.-C.), le règne de son fils Amenhotep IV / Akhenaton (1349 – 1332 av. J.-C.), et les premières années de Toutânkhamon. Ces lettres nous offrent un aperçu du riche monde politique de cette période et révèlent des rapports tendus et complexes.